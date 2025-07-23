聽新聞
0:00 / 0:00

白宮出口AI技術 打擊各州監管法規

聯合報／ 國際中心／綜合報導

路透報導，白宮廿三日公布一項人工智慧（ＡＩ）新計畫，呼籲將美國ＡＩ技術出口到國外，並打擊被視為限制過多、導致ＡＩ無法蓬勃發展的州級法規。

這項計畫禁止聯邦ＡＩ資金流入對ＡＩ設下嚴苛規定的州，並要求聯邦傳播委員會（ＦＣＣ）評估州級法規是否與聯邦要求互相衝突。

根據這份文件，這項計畫將「聚焦於透過ＡＩ創造就業機會，並取得產業突破，賦予美國勞工更多能力」。

美國智庫「新美國安全中心」研究員艾根說，這項計畫代表美國策略出現轉變，從前總統拜登任內「以限制ＡＩ為主的政策」，轉向聚焦於回答「如何開始傳播支撐全球的基礎設施與技術」這個問題。

這項計畫也將推動開源與開放權重的ＡＩ發展，並「透過全端開發方案」與商務部主導的資料中心計畫「出口美國ＡＩ技術」。

根據摘要，儘管聚焦於擴張，這項計畫的確提到「防範遭到濫用與為未來ＡＩ相關風險做好準備」的重要性。

美國總統川普今年一月命令他的政府制定一項計畫，讓「美國成為人工智慧的世界之都」，並減少妨礙ＡＩ快速擴張的監管障礙。

延伸閱讀

杭特拜登：我爸辯論搞砸 是被安眠藥害的

重新加入僅兩年 美國宣布再次退出聯合國教科文組織

拜登之子記恨父親被迫退選 髒話怒轟喬治克隆尼

美前駐中國大使：相信美國會延續助台抗中

相關新聞

怕扯淫魔案 川普指控歐巴馬叛國

Politico新聞網站報導，美國總統川普為轉移社會大眾對已故「淫魔」富豪艾普斯坦案件的注意，廿二日呼籲司法部調查前總統...

鮑爾謹守分際 主持金融監理會議「利率、川普施壓」隻字未提

美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日主持銀行監理會議，在簡短的開幕詞中並未做出任何與貨幣政策有關的暗示，且跳過任何爭議性或...

白宮出口AI技術 打擊各州監管法規

路透報導，白宮廿三日公布一項人工智慧（ＡＩ）新計畫，呼籲將美國ＡＩ技術出口到國外，並打擊被視為限制過多、導致ＡＩ無法蓬勃...

艾普斯坦檔案公布與否？美眾院議長宣布提前休會 避免政治惡鬥

已故性犯罪富商艾普斯坦的檔案公布與否成為棘手問題，美國共和黨籍聯邦眾議院議長強生今天宣布，他將讓眾院提前一天展開為期5週...

川普強勢接管！共和黨欲以第一夫人名 為甘迺迪表演中心歌劇院改名

美國眾議院的共和黨人今天提議，將位於華盛頓的甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for t...

華人按摩女在佛州被捕 坐牢4年、出庭23次 仍未受審

佛州坦帕灣時報(Tampa Bay Times)報導一名因無力支付保釋金、坐牢近四年的華裔無證客張婷波(Tingbo Z...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。