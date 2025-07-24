透露習近平已提出邀請 川普：不太久的將來會訪陸

美國總統川普22日表示，他可能會在「不太久的將來」訪問中國大陸。他還說，美中關係很好，中國大陸正在釋出磁鐵。大陸商務部新聞發言人23日則表示，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於7月27至30日赴瑞典，與美方舉行經貿會談。

川普22日在白宮接待來訪的菲律賓總統小馬可仕，小馬可仕是川普重返白宮以來，首位會晤他的東南亞國家領導人。兩人會談後接受媒體提問，媒體問到預計訪問中國大陸時間點，以及是否可能在訪中期間與俄羅斯總統普丁會面，川普回應表示，「我們有很多可能舉行的會談」，大陸國家主席習近平已提出邀請。川普說，他可能會在「不太久的將來」前往中國大陸訪問，「我們很快會做出決定」。

美中最新進展

大陸商務部23日就中美瑞典經貿會談一事告訴記者，雙方將按照兩國元首6月5日通話時重要共識，發揮好中美經貿磋商機制作用，繼續就彼此關心的經貿問題開展磋商。

據福斯商業頻道報導，美國財長貝森特22日表示，他預定下周初在瑞典斯德哥爾摩，與大陸對口官員會晤，進行第三輪貿易談判，討論展延中國輸美商品關稅的8月12日期限等議題。

貝森特還說，目前與大陸貿易狀況很不錯，「我們還會討論雙方可以一起進行的其他很多事情」。

另外，針對菲律賓與中國的關係，川普也說，先前菲律賓也許有點傾中，這並非好事，但他們已「回到我們這邊」，他不介意菲國和中國打交道。被問及如何平衡美中關係，小馬可仕表示，菲律賓的外交政策是獨立自主的，沒有必要在美中之間取得平衡，「我們最關心的是保衛自身領土及行使主權權利」。小馬可仕指出，要做到這些，菲律賓需要和夥伴合作，「我們最堅強的夥伴向來都是美國」。

菲律賓依「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）主張，可獨享向南海延伸200海里專屬經濟海域的資源，與中國以十段線聲索的南海海域重疊，兩國長年來在爭議海域衝突不斷。