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艾普斯坦檔案公布與否？美眾院議長宣布提前休會 避免政治惡鬥

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
已故性犯罪富商艾普斯坦的檔案公布與否成為棘手問題，美國共和黨籍聯邦眾議院議長強生今天宣布，他將讓眾院提前一天展開為期5週的夏季休會期，避免此事陷入政治惡鬥。美聯社
已故性犯罪富商艾普斯坦的檔案公布與否成為棘手問題，美國共和黨籍聯邦眾議院議長強生今天宣布，他將讓眾院提前一天展開為期5週的夏季休會期，避免此事陷入政治惡鬥。美聯社

已故性犯罪富商艾普斯坦的檔案公布與否成為棘手問題，美國共和黨籍聯邦眾議院議長強生今天宣布，他將讓眾院提前一天展開為期5週的夏季休會期，避免此事陷入政治惡鬥。

路透社報導，強生（Mike Johnson）此舉避免民主黨及部分共和黨聯邦眾議員繼續推動全院表決一項跨黨派決議案，該案要求司法部跟聯邦調查局（FBI）公布所有關於艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的政府文件。

強生告訴記者：「我們拒絕參與民主黨另一場政治遊戲。這是一件嚴肅的事，我們不會讓他們利用此事作為政治武器」。

美國總統川普（Donald Trump）許多支持者相信圍繞艾普斯坦案的陰謀論，川普政府早先承諾將公布大量相關新文件，讓這些人相當振奮。然而川普政府後來改口，表示沒有證據支持那些理論。

這讓川普與其「讓美國再次偉大」（MAGA）部分支持者間浮現罕見裂痕。路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，大部分美國民眾及共和黨人認為政府隱瞞艾普斯坦案的細節。

民主黨聯邦眾議員本月21日試圖透過眾議院程序委員會（House Rules Committee）會議，推動全院就公布艾普斯坦檔案的決議案進行投票。此案是由共和黨籍聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）及民主黨籍聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）共同提出。

不過共和黨人士暫停聽證會，導致程序委員會本週無法通過這項決議案並交全院表決。

聯邦眾議院原定24日舉行最後投票，但眾院多數黨領袖、眾院共和黨第2號人物史卡利塞（SteveScalise）告訴記者，他們打算今明兩天就完成一些無爭議性的法案表決，然後進入夏季休會。

聯邦眾議院監督委員會（House OversightCommittee）底下一個小組委員會則已投票決定傳喚英國社交名媛、艾普斯坦生前女友麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）。她於2021年因性販運被定罪，目前正服20年有期徒刑。

在川普支持者要求公開檔案的壓力日益升高下，司法部長邦迪（Pam Bondi）已要求聯邦法官解封艾普斯坦與麥克斯威爾案件的大陪審團紀錄。

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