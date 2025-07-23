川普強勢接管！共和黨欲以第一夫人名 為甘迺迪表演中心歌劇院改名

美國眾議院的共和黨人今天提議，將位於華盛頓的甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）中的歌劇院以第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）之名重新命名。

法新社報導，由共和黨主導的眾議院撥款委員會在討論2026年度預算時，投票通過了一項條文，需在更名條件下才可為華盛頓這座頂尖文化機構的資金撥款。

提出修正案、建議將場館命名為「第一夫人梅蘭妮亞歌劇院」的愛達荷州眾議員辛普森（MikeSimpson）表示，這是「一個極佳的方式，來表彰她對藝術推廣的支持與投入」。

此舉代表美國總統川普對甘迺迪中心強勢接管的最新行動，此前他已於二月解雇董事會成員並自任主席，並以盟友格瑞尼爾（Richard Grenell）取代了長期擔任總裁的領導人。

川普並任命白宮幕僚長威爾斯（ Susie Wiles）、副幕僚長斯卡維諾（ Dan Scavino）以及第二夫人范斯（ Usha Vance）為董事。

有關甘迺迪中心的更名條款，被納入一項主要為內政部與環境保護局提供2026年度資金的法案中。

然而，這座擁有2364個座位、為甘迺迪中心綜合場館中第二大的劇院，需在參眾兩院均通過此項更名提案後，才能獲得新名稱。