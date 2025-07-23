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川普強勢接管！共和黨欲以第一夫人名 為甘迺迪表演中心歌劇院改名

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國眾議院的共和黨人今天提議，將位於華盛頓的甘迺迪表演藝術中心中的歌劇院以第一夫人梅蘭妮亞（圖）之名重新命名。 歐新社
美國眾議院的共和黨人今天提議，將位於華盛頓的甘迺迪表演藝術中心中的歌劇院以第一夫人梅蘭妮亞（圖）之名重新命名。 歐新社

美國眾議院的共和黨人今天提議，將位於華盛頓甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）中的歌劇院以第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）之名重新命名。

法新社報導，由共和黨主導的眾議院撥款委員會在討論2026年度預算時，投票通過了一項條文，需在更名條件下才可為華盛頓這座頂尖文化機構的資金撥款。

提出修正案、建議將場館命名為「第一夫人梅蘭妮亞歌劇院」的愛達荷州眾議員辛普森（MikeSimpson）表示，這是「一個極佳的方式，來表彰她對藝術推廣的支持與投入」。

此舉代表美國總統川普對甘迺迪中心強勢接管的最新行動，此前他已於二月解雇董事會成員並自任主席，並以盟友格瑞尼爾（Richard Grenell）取代了長期擔任總裁的領導人。

川普並任命白宮幕僚長威爾斯（ Susie Wiles）、副幕僚長斯卡維諾（ Dan Scavino）以及第二夫人范斯（ Usha Vance）為董事。

有關甘迺迪中心的更名條款，被納入一項主要為內政部與環境保護局提供2026年度資金的法案中。

然而，這座擁有2364個座位、為甘迺迪中心綜合場館中第二大的劇院，需在參眾兩院均通過此項更名提案後，才能獲得新名稱。

川普 美國 甘迺迪 眾議院 華盛頓 梅蘭妮亞

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