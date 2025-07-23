路透：美招新夥伴參與金穹計畫 降低依賴SpaceX

3位知情人士透露，美國川普政府正擴大招攬合作夥伴參與「金穹」飛彈防禦系統，包括亞馬遜和多家國防承包商，顯示出川普與馬斯克關係惡化已威脅SpaceX在這項計畫的主導地位。

路透社報導，這項轉變標誌著戰略轉向，美國政府正逐步降低對科技大亨馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）的依賴。SpaceX的「星鏈」（Starlink）與「星盾」（Starshield）衛星網路已是美軍通訊的關鍵基礎設施。

其中兩名消息人士指出，早在川普與馬斯克的「兄弟情」於今年6月決裂前，五角大廈與白宮官員就已開始研究SpaceX 以外的替代方案，憂心在規模高達1750億美元的太空防禦系統中，過度依賴單一合作夥伴。

SpaceX並未回應置評要求。馬斯克在社群平台X回應路透的報導說：「聯邦採購規範要求選用價格合理的最佳供應商，否則就是違法。」

消息人士說，憑藉其強大規模、發射過9000多枚「星鏈」衛星的紀錄，以及政府採購經驗，SpaceX在參與金穹計畫上仍保有優勢地位，尤其是發射任務方面的合約。

而亞馬遜的「古柏計畫」（Project Kuiper）目標是部署一個約3000枚低軌衛星組成的網路，目前雖僅發射了78枚，但仍接到五角大廈聯繫，足以顯示美國政府在國防基礎建設參與上不再侷限於傳統國防承包商，而是對整合民間科技業者持開放態度。

亞馬遜掌門人貝佐斯（Jeff Bezos）今年1月曾對路透社表示，古柏計畫「主要為商業用途」，但他也承認，「這些低地球軌道衛星無疑也適用於國防用途。」

古柏計畫發言人和五角大廈均拒絕對此置評，白宮也未回應置評要求。

金穹（Golden Dome）構想類似於以色列的「鐵穹」（Iron Dome）防禦系統，但它是規模更大、更複雜的防禦系統，需要龐大的軌道衛星網絡來覆蓋更廣泛的區域。

一名美國官員說，在為金穹尋找更多衛星供應商時，「古柏是一個重要選項」。

兩名知情人士說，儘管SpaceX仍因其無可匹敵的發射能力而居於領先地位，但在金穹計畫中的份額可能會縮小。美國官員表示，當局也向Stoke Space科技公司及「火箭實驗室」（Rocket Lab）等新興商業太空公司拋出橄欖枝，隨著相關計畫發展，這兩家日益獲得關注的公司將有機會競標個別發射任務。

這名美國官員說，金穹計畫之後的開發階段，「每一次的發射都將進行競標，而我們實際上必須向其他供應商提供競標機會」，不是只有SpaceX。