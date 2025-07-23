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AI熱潮推升用電需求…美最大電網採購價創新高 民生電費壓力再起

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
AI熱潮帶動數十年來最大一波用電需求成長。路透
AI熱潮帶動數十年來最大一波用電需求成長。路透

美國最大電力市場的供電成本將創新高，反映人工智慧（AI）資料中心需求暴增，加上新電廠建設延宕，勢必進一步推升民生電價壓力。

負責美國13州和華盛頓特區的電網營運商PJM周二表示，今年每天每千瓩的電力採購成本為329.17美元，較去年大增22%。PJM表示，為滿足2026年6月至2027年5月的用電需求，將支付電力生產商161億美元，年增10%。

AI熱潮帶動數十年來最大一波用電需求成長，導致電費大漲，也引發各界對於該由哪種電力資源滿足需求的爭議。雖然產業界逐漸形成共識，認為新建電廠有助於舒緩供電缺口、帶來更多收益，但這些措施恐怕會在能源通膨壓力下，進一步推高消費者成本。

電力預測公司Amperon Holdings執行長、前電力交易員凱利（Sean Kelly）說：「這等於就是在提醒大家，現有發電量已經不足。」他表示，「這對電力交易商和資產擁有者有利，但對消費者絕對不是好消息。」

受此消息激勵，美國獨立發電商Constellation Energy、Talen Energy、NRG Energy和Vistra周二在紐約盤後股價同步走高。

ClearView Energy Partners董事總經理 Timothy Fox 說：「這對用戶來說當然不好，蠆購電價攀高，最終用戶的電費就會跟著上漲。」

PJM每年都會舉辦容量競標，由發電業者投標來承諾供應該區域預估的用電需求，並以此決定價格。

今年，PJM和部分州政府已開始採取措施，試圖壓低電價，因去年容量競標的每日每千瓩得標價達269.92美元，較2023年上漲800%。

今年1月，在賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）向聯邦能源管理委員會提出申訴的壓力下，PJM同意設立「價格上下限」，未來兩年價格下限為每日每千瓩175美元，上限則為325美元。

Energy 電價 美國

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