參加反以色列抗議 哥倫比亞大學近80學生受罰

美國哥倫比亞大學今天表示，已對參與校園反以色列抗議活動的多名學生發布各種懲處，包括開除學籍、撤銷學位等。一個學生團體指出，此次受罰者有近80人。

法新社報導，位於紐約的哥倫比亞大學（ColumbiaUniversity）與總統川普政府磋商，以期恢復被砍的4億美元聯邦補助。

川普對著名的哥大和其他大學施加巨大壓力，指控校方在去年全國各地發生抗議以色列在加薩走廊（Gaza Strip）戰爭的示威潮時，未能解決反猶太主義問題。

哥倫比亞大學為當時校園抗議潮的核心，如今校方已同意實施一系列政策改革，尋求恢復聯邦資金，此舉引發許多學生憤慨。

哥倫比亞大學在聲明中表示，最新一波懲處源於今年5月的圖書館靜坐示威，以及去年春季校友週末紮營抗議活動。

聲明指出，圖書館抗議活動干擾了數以百計正在備考的學生，懲處包括「留校察看、停學1年至3年不等、撤銷學位和開除學籍」。

要求校方切斷與以色列所有財務關係的學生團體「哥倫比亞大學反種族隔離撤資運動」（CUAD）表示，圖書館抗議活動相關懲處程度，「遠遠超出以往針對行動講座或與巴勒斯坦無關的占領建築物活動所祭出的處分」。

這個學生團體表示：「我們不會被嚇倒。我們致力於聲援巴勒斯坦解放運動。」