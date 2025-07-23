川普控歐巴馬叛國 指2016年「通俄門」情資作假

美國總統川普今天根據1份報告書直指前總統歐巴馬政府官員在2016年俄羅斯干預大選的「通俄門」情資上動手腳，指控歐巴馬「叛國」並要求對他提起告訴。

法新社報導，國家情報總監（DNI）加巴德（Tulsi Gabbard）18日發布報告，主張歐巴馬政府官員曾參與「叛國陰謀」。她並向司法部提交刑事指控。

加巴德聲稱歐巴馬和手下團隊在通俄門的情報動手腳，「基本上是替一場針對川普總統、（謀劃）多年的政變行動奠定基礎」。

加巴德這份報告的內容，與過去蒐集的證據完全相悖。2019至2023年間4項不同的刑事、反情報和監督調查在蒐集證據後，所得結論全都是俄羅斯確實為了助川普一臂之力而出手干預美國2016年大選。

共和黨籍的川普今天在橢圓形辦公室與來訪的菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）舉行記者會時，被問及司法部應針對這份報告對誰發動調查。

川普說：「根據我看到的內容，而我看到的內容跟諸位所見大同小異，對象會是歐巴馬總統。是他帶頭的。」川普前一天因分享1個由人工智慧（AI）生成的歐巴馬被捕影片，而遭到各方批評。

川普同時點名歐巴馬政府時期的副總統拜登（JoeBiden）、前聯邦調查局局長柯米（James Comey）、前國家情報總監克萊佩（James Clapper）和前中央情報局局長布瑞南（John Brennan）參與陰謀。

然而，他說「首領」是歐巴馬，指控歐巴馬犯下「叛國罪」。

路透社報導，歐巴馬發言人今天駁斥川普的主張，還說「這些不可思議的指控不僅荒誕無稽， 也是軟弱無力地企圖分散各方注意力」。

儘管川普經常指名道姓攻擊歐巴馬，但他1月重返白宮以來，還沒有如此極端地指控歐巴馬涉嫌犯罪行為。