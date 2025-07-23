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日本談成15%關稅 石破茂還會下台嗎？他說先了解協議細節 再談去留

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本首相石破茂。 歐新社
日本首相石破茂。 歐新社

日本首相石破茂今（23）日對記者說，他需要了解日美關稅協議的細節後，才能評論自己在首相職位上的去留決定。美國總統川普稍早在社群媒體上公布，美國已與日本達成貿易協議，對日本的對等關稅稅率降為15%。石破茂20日才剛歷經執政聯盟選舉挫敗，在參議院改選後席次未能過半，面臨黨內逼宮壓力。

石破茂在川普宣布日美關稅協議談妥後，對記者表示，日本首席談判代表赤澤亮正將會向他報告更多的最新狀況。他說，若有需要，日本將與美國持續透過視訊或面對面進行。兩國一直都本於國家利益密切協，將會合作促進就業、製造優良產品，在全球擔當多個角色。

在川普未公布美日貿易達成協議之前，讀賣新聞報導，石破茂計劃在關稅談判結果明朗後，召開記者會宣布去留決定。

美國 日本 石破茂

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