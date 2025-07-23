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石破茂回應美日「極限談判」！未談辭去首相 日媒揭：這時機考慮下台

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普2月7日在白宮會晤日本首相石破茂。美聯社
美國總統川普2月7日在白宮會晤日本首相石破茂。美聯社

日本放送協會（NHK）報導，美國總統川普於當地22日宣布與日本達成貿易協議，日本首相石破茂於當地23日回應已經收到經濟大臣初步報告，「接下來將審慎評估協議內容」，但並未提及首相職位去留一事。路透引述讀賣新聞報導，在美日達成協議之前，石破曾告訴親近幕僚，打算在評估美日談判進展後，儘速決定是否辭職。

根據NHK報導，石破23日上午9時後（台灣時間8時）進入官邸時對記者表示，已經收到經濟大臣赤澤亮正有關美日協議的初步報告。他透露，美日談判前曾和赤澤聯絡並下達指示，而且兩人方針一致。

談到協議內容，石破表示：「我將進一步聽取報告並審慎評估。針對汽車與其他產品，美日雙方為了國家利益已盡全力進行極限談判。」

石破也提到，「接下來有必要的話，將會與川普通話或面對面會晤。」

石破描述：「日本政府的立場是，要守護國家利益，並透過合作創造就業、製造優質產品，為世界帶來多方面的貢獻，我相信日美協議將有助於實現這項目標。」

另一方面，路透引述讀賣新聞23日報導指出，石破曾在日本時間22日晚間告訴親近幕僚，一旦與美國的貿易談判有了解決方案，他將說明如何對選舉失利負責。

日本參議院選舉21日結果出爐，石破帶領的自民黨與公明黨執政聯盟未取得過半席次，遭遇重大挫敗。石破當日表態繼續留任，並且以日美貿易談判仍未定作為原因之一。

日本 石破茂

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