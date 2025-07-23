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伊爾艾朗說Fed鮑爾應該辭職！與華爾街唱反調的理由竟是這個

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
知名經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）呼籲聯準會主席鮑爾應該自願請辭，以確保聯準會的獨立性。路透
知名經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）呼籲聯準會主席鮑爾應該自願請辭，以確保聯準會的獨立性。路透

知名經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）呼籲聯準會主席鮑爾應該自願請辭，以確保聯準會的獨立性，這使得這位安聯集團首席經濟顧問獨排華爾街眾議，成為第一位公開表明鮑爾應該辭職的重要經濟學者之一。

伊爾艾朗周二在社群平台X上表示：「如果鮑爾主席的目標是捍衛聯準會的運作自主性（我認為這非常重要），那麼他應該要辭職。」

身兼劍橋大學皇后學院院長的伊爾艾朗指出，他知道自己的觀點不符合華爾街主流意見，因為主流意見認為鮑爾應該繼續留任直到2026年5月任期屆滿。這位品浩（PIMCOP）前共同投資長也坦言，鮑爾辭職並非最佳選擇，理由是最佳選擇根本無法實現。

然而，伊爾艾朗說，在目前情況下，鮑爾辭職仍是較佳選項，因為聯準會正面臨日益嚴重且範圍更廣的獨立性威脅，而如果鮑爾繼續擔任主席，這些威脅可能會進一步升高。

伊爾艾朗引用美國財政部長貝森特的說法，指聯準會已出現「任務偏離（mission creep）」，涉入超出其核心貨幣政策職責的領域。貝森特周一接受CNBC訪問時表示，「整個」聯準會都應進行檢討。

至於談到鮑爾若離職是否會衝擊市場時，伊爾艾朗表示，目前被頻繁提到的鮑爾接任人選中，多數都有能力讓可能出現的市場焦慮情緒平靜下來。

此前，美國總統川普及他的人馬擴大對鮑爾批評，主要不滿聯準會自去年12月以來遲遲不降息。鮑爾則說，川普的關稅措施引發經濟不確定性，讓聯準會必須觀望後續情勢。

曾任美國財長的哈佛大學教授桑默斯則支持貝森特對聯準會非貨幣政策活動提出質疑的立場。他表示，有些領域與廣泛的央行獨立性並無關聯。

鮑爾 辭職 聯準會

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