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日股開盤大漲2％、美股期指走揚 樂見日本15％稅率緩解關稅戰擔憂

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證券交易所。路透
紐約證券交易所。路透

在美國總統川普宣布與日本達成貿易協議、對日本設定的關稅稅率從25%降至15%的消息出爐後，美股期指上漲，日股大漲超過2%，由汽車股大漲帶動，其他亞洲股市預料開盤走揚。反映美國與日本這一大貿易夥伴達成的協議，有助緩解市場對關稅戰的擔憂。

在台灣時間今天上午近8時左右，道瓊指數期貨上漲0.24%，標普500期貨指數漲0.2%，那斯達克期貨指數漲0.1%。

日股開盤後，日本東證指數與日經平均指數都大漲超過2%，汽車股漲勢尤其凌厲，本田一度上漲7%。

日圓在關稅消息出爐後一度走升，但隨後升值幅度收斂。

受標普500指數前市持穩於歷史高點的帶動，澳洲與香港股市也預計將有良好開盤表現。

川普在社群平台Truth Social上表示：「我們剛與日本完成了一項龐大的協議，或許是史上最大的一筆交易。」他同日也宣布與菲律賓達成協議，對該國出口徵收19%的關稅。

根據川普的說法，最新協議將促使日本向美國投資5,500億美元，並對日本進口商品課徵15%的關稅。自4月股市低迷以來，市場預期各國會在8月1日的最後期限前與川普達成協議，以避免對企業獲利及經濟造成重大衝擊，股市也因此走高。

三菱日聯摩根士丹利證券的資深投資策略師大西孝平表示：「鑑於這項協議是在8月1日期限前達成，而且15%的稅率低於原先的25%，直覺上我認為這對市場是正面的。」他補充說，出口類與景氣循環類股票在此消息下可能會受到買盤青睞。

本周投資人也密切關注大型科技公司。隨著財報季展開，「科技巨頭」的表現將陸續揭曉。特斯拉（Tesla）與Alphabet將於周三公布財報。

日本 指數 川普

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