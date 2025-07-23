華人分析師涉竊基礎設施等商業機密 科技公司提告

美國再傳華人員工涉竊取企業商業機密的事件。加州科技公司綠色電網（Green Grid）一名華人女性分析師被控利用休假期間，下載公司內部「高度機密」資料。公司近日向位於奧克蘭的聯邦地區法院提出訴訟。

綠色電網公司總部位於加州聖拉蒙（San Ramon），專注於關鍵基礎設施維護、植被管理與野火預防、清潔能源轉型。

加州「信使新聞」（The Mercury News）報導，綠色電網指控分析師袁子涵（Zihan Yuan，音譯）利用個人休假期間存取多份檔案，內容包含預測資訊、產品計畫、供應商名單、系統工程文件、內部營運政策等資料，不屬於其職責範圍。

據職場社群平台領英（LinkedIn）等社群紀錄，袁子涵2023年取得美國哥倫比亞大學（Columbia University）應用分析碩士學位，曾在中國四川大學華西醫院、會計師事務所普華永道、中國西部證券公司實習，2024年進入綠色電網擔任初級商業分析師。

綠色電網已請求法院強制袁子涵歸還她所下載的高度機密資料。

起訴書內容指出，袁子涵剛加入公司時表現良好，今年1月升職，擔任資料與創新分析師；不料4月開始，工作表示突如其來的異常，高層對她的工作變化感到不解。

袁子涵於6月18日獲准休假一週，但她並未在原定開始上班的26日返回工作崗位，並在假期最後一天的晚間11時30分至隔日8時之間，下載了公司內部大量機密資料。

公司主管隨後就此事質問袁子涵；起初，她聲稱是將檔案下載到公司的筆電裡，但後來承認檔案並非儲存在筆電內、而是下載至其他地方，並當場提出離職、離開公司。

此訴訟案目前由位於奧克蘭的聯邦地區法院審理。