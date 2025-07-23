美國與菲律賓達成貿易協議？川普：非常接近

美國總統川普22日與菲律賓總統馬可仕會面，川普表示，雙方會討論到貿易，並指出，兩國非常接近達成貿易協議，而且是規模很大的貿易協議。

川普今年4月宣布對等關稅政策，擬課徵菲律賓17％的關稅，沒想到川普日前寄出關稅通知函，你課徵菲律賓的稅率不減反增，從17%增至20%。

川普22日與馬可仕在白宮會面，川普說，雙方會面將討論到兩國貿易，指雙方非常接近達成貿易協議，而且是規模很大的協議；川普說，美國與菲律賓做很多生意，兩國都因此獲利，並認為，在美國的提案之下，兩國的貿易額將進一步成長。

不過被媒體問及兩國還差多遠達成貿易協議？川普又說，馬可仕是非常棘手的談判者，目前雙方還沒有達成協議，是因為馬可仕太強硬了，但川普說，雙方可能會達成共識。