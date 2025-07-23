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美財長：鮑爾沒理由辭職 呼籲對聯準會「非貨幣活動」進行內部審查

經濟日報／ 編譯林聰毅黃淑玲／綜合外電
美財長貝森特。（路透）
美財長貝森特。（路透）

在川普政府官員頻頻抨擊聯準會Fed）主席鮑爾之際，美國財政部長貝森特重申：鮑爾沒有理由辭職。

貝森特22日告訴福斯商業頻道：「沒有任何跡象顯示鮑爾現在應該下台」；「他的任期於（明年）5月結束。如果他要做完任期，我認為他應該可以。假如他想提前離職，我認為也應該可以。」

這幾個月來鮑爾一直飽受美國總統川普攻訐，因為他領導的聯準會堅持維持利率不變，擔心聯邦政府加徵關稅會影響通膨。

本月，多位共和黨人士也拿聯準會花25億美元翻修大樓一事質疑鮑爾。川普上周被問及是否排除開除鮑爾的想法時回答：「我不排除任何事，但我認為可能性極小，除非他因為詐欺而須離職。我的意思是，大樓翻修工程可能涉及詐欺。」

貝森特21日也呼應這個說法，呼籲對聯準會的「非貨幣活動」進行內部審查，包括這項翻修工程。他在CNBC的訪談中建議，應全面檢討整個Fed職能，且不是只針對近期受到爭議的大樓整修計畫，「我們現在需要做的，是審視整個聯準會制度，看看他們是否成功」，「如果是像聯邦航空總署（FAA）這樣的機構，且我們看到出這麼多錯，早就回頭檢視為何會發生問題」。

貝森特稍後在社群平台X發文表示，他呼籲進行的全面檢討，是指聯準會應該對其非貨幣政策的運作進行徹底內部檢討。貝森特認為，非貨幣政策領域的疏失，有可能損及Fed核心貨幣政策職責的獨立性。

他舉Fed大規模整修總部大樓這個例子，主張一個年營運虧損超過1,000億美元的機構，是否適宜進行這樣的整修，應該好好檢討。他強調，Fed會定期檢視貨幣政策架構，「我敦促領導階層現在也應以同樣精神，啟動、發布並落實涵蓋整個機構任務的全面檢討，以強化公信力」。

貝森特說，這將有助於提升聯準會在美國人民心中，針對其引導美國貨幣政策核心職責的信任。

川普在白宮的人馬最近瞄準聯準會總部整修案超支猛攻，該整修案預算現已膨脹至25億美元。有媒體報導，白宮官員計劃親自審視Fed總部整修案。

在利率問題方面，貝森特認為，美國通膨基本上已趨緩，他支持聯準會應該考慮降息的想法。

Fed 美國 聯準會

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