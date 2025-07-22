就愛看動畫！北韓駭客被控滲透美國職場 社群媒體竟見「小小兵」

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國聯邦調查局（FBI）相信，有數千北韓人員假冒美國人身分以獲得遠距工作，藉此滲透美國職場。示意圖。圖／AI生成
美國聯邦調查局（FBI）相信，有數千北韓人員假冒美國人身分以獲得遠距工作，藉此滲透美國職場。示意圖。圖／AI生成

美國聯邦調查局（FBI）相信，有數千北韓人員假冒美國人身分以獲得遠距工作，藉此滲透美國職場。調查人員發現，他們許多人熱愛動畫電影系列「神偷奶爸」裡的角色小小兵。

華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，許多北韓人員假冒的美國員工，在社群媒體個人資料頁面和電郵地址使用小小兵（Minion）和其他「神偷奶爸」（Despicable Me）的角色。

這種提及小小兵和其他角色的現象是如此普遍，追蹤可疑北韓人的調查人員，將「神偷奶爸」視為追蹤方向可能正確的指標。

加密貨幣公司MetaMask調查人員摩納翰（Taylor Monahan）去年曾追蹤一名北韓員工，此人先前受雇於數間加密貨幣公司。

為獲得工作，這名詐欺者秀出他在程式碼共享網站GitHub寫的幾個程式，其用戶名稱Grudev325似在指稱「神偷奶爸」主角大壞蛋格魯（Felonious Gru）。

這名北韓人員爭取工作時，甚至告訴他的老闆：「我愛大壞蛋格魯－神偷奶爸。」

摩納翰指出，此人不到一個月便因工作表現不佳遭到開除，兩年後，這位Grudev325自加密貨幣計畫Munchables竊取逾6200萬美元。

一些研究人員提到，這些北韓員工尤其喜歡使用凱文（Kevin）這個假名，取自一個酷愛高爾夫球的小小兵凱文。

在2024年5月，一位化名「凱文泰勒」（Kevin Taylor）的北韓工程師於上班時間花了90分鐘，瀏覽關於格魯對手維克特（Vector Perkins）的資料。

在2024年底，一個調查北韓問題的安全研究人員匿名小組在一個不安全的谷歌（Google）硬碟中發現一些影像。其中一張照片，據稱是一名北韓資訊科技（IT）人員站在寮國電信公司製作的大型小小兵宣傳展示前。

北韓長久以來一直相當熱愛動畫，曾製作甚至出口動畫片「聰明的貉子」（Clever Raccoon Dog）。

前北韓領導人、金正恩的父親金正日據報是電影迷，收藏2萬多片DVD；但目前不清楚金正恩是否是小小兵或格魯的粉絲。

北韓 美國 金正恩 社群媒體 華爾街日報

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