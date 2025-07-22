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重新加入僅兩年！美國宣布再次退出聯合國教科文組織 理由曝光

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重新加入僅兩年 美國宣布再次退出聯合國教科文組織

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
聯合國教科文組織位於巴黎的總部。美聯社
聯合國教科文組織位於巴黎的總部。美聯社

美國22日以聯合國教科文組織（UNESCO）反以色列為由，宣布退出該組織，距離其重新加入僅隔兩年。

UNESCO秘書長阿祖萊表示，「對川普總統再次決定退出聯合國教科文組織深感遺憾」，美國退出將於2026年12月底生效。

美國國務院發言人布魯斯說，美國退出UNESCO與該組織「推動分裂社會與文化」議題有關，並稱UNESCO「承認巴勒斯坦國為會員國的決策非常有問題，違反美國政策，並助長該組織內部反以色列言論氾濫」。

美聯社指出，這是美國第三次退出該組織，也是川普執政的第二次；川普在2017年首任期間就曾宣布退出，繼任的拜登政府則於2023年重新申請加入該組織。

對UNESCO而言，由於川普在今年2月就下令審查美國在UNESCO的參與情況，宣布退出不讓人意外；此外，美國重返UNESCO是川普的政敵拜登推動，UNESCO早已預期美國會再次退出。

該組織預算部分由美國出資，美國退出勢必產生影響，但UNESCO仍能因應。近年來UNESCO資金來源多元化，美國的貢獻度現僅占UNESCO預算的8%。

川普政府在2017年也是以該組織反以色列為由退出，並於一年後生效。UNESCO於2011年投票將巴勒斯坦納為成員國後，美國與以色列就削減對其援助。

美國第一次退出是1984年，雷根政府以該機構管理不善、腐敗及推動蘇聯利益為由而退出；布希政府於2003年重新加入。

美國 川普 以色列

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