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鮑爾謹守分際 主持金融監理會議「利率、川普施壓」隻字未提

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國總統川普與聯準會主席鮑爾。路透
美國總統川普與聯準會主席鮑爾。路透

美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日主持銀行監理會議，在簡短的開幕詞中並未做出任何與貨幣政策有關的暗示，且跳過任何爭議性或與川普壓迫Fed有關的話題。

Fed即將於7月29-30日召開政策會議，目前決策官員已進入「封口期」，不得對外發表與貨幣政策有關的談話。

鮑爾在華府舉行的大型銀行資本架構綜合檢討會議上表示，他樂意聽取有關銀行法規與資本等方面的意見。

他表示，「Fed是一個充滿動能的機構。我們願意聽取各方對於如何改善大銀行的資本架構等方面的新構想及回饋，我也期待能聽到今天與會人士的發言」。

他指出，Fed的監理行為「必須聚焦於能決定安全與健全的關鍵領域；我們需要大銀行擁有良好的資本狀態，並妥善控管關鍵性的風險」。

他表示，「我們需要大型銀行彼此之間，與非銀行金融業者，以及與外國銀行間的相互競爭，以提供資金及支持經濟成長」。

Fed 鮑爾 大銀行

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