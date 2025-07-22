美國會預算處：「大而美法案」將致聯邦赤字增3.4兆美元

美國國會預算處（CBO）今天發布報告預估，總統川普的減稅減支「大而美法案」將使聯邦赤字增加3.4兆美元直到2034年。這較先前預估略增，反映法案通過前所做最終修改。

美聯社報導，美國國會預算處還發現，在新法之下，到了2034年將有1000萬多人沒有健康保險，比先前預估有所改善。原先估計，在這10年間將有1180萬人失去保險保障。

川普（Donald Trump）7月4日簽署「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act），象徵一場艱困的立法鬥爭結束，卻也預示一場更長期的政治角力將開始。

美國民主共和兩黨對於這份法案對美國經濟、健保制度及政府計畫的衝擊意見相左。共和黨人將法案宣傳為全民減稅，但據美聯社和美國民意研究所（NORC）最近1份聯合民調，約有2/3美國成年人預期新法將有利於富人，這成為民主黨人攻擊焦點。

大而美法案將原定今年底到期的現行個人所得稅稅率延長，同時暫時新增多項扣除項目，包括針對小費、加班費及購買在美國組裝新車的貸款利息。

此外，共和黨人利用這份法案來削減政府未來在「醫療補助」（Medicaid）與糧食補助方面的支出，以及更加速結束一些潔淨能源稅務抵免項目。

美國國會預算處的最新報告公布後，民主黨人迅速強調當中內容。聯邦參議院民主黨領袖舒默（ChuckSchumer）表示：「今天的報告提醒我們：事實改變不了而且很清楚，這個巨大、醜陋的背叛對國家不利，也將讓共和黨失敗。」

共和黨人則說，這份法案對於確保多數美國人明年不會面臨稅金大增至關重要。川普與共和黨人先前強調，未來10年美國經濟成長將高於國會預算處預估，使得政府收入比預期多，聯邦赤字將比預估更少。