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美拘留中心不人道待遇 人權觀察：移民像狗一樣吃飯

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

人權觀察組織今天發布報告稱，關押在美國佛州拘留中心的移民遭到不人道且有辱人格的待遇，報告也嚴厲譴責美國總統川普嚴打移民的行動。

法新社報導，這份長達92頁的報告指控，川普政府加強移民執法並承諾驅逐數以百萬計移民之際，拘留中心存在醫療忽視、過度擁擠，以及「非人道」關押環境等問題。

人權觀察組織（Human Rights Watch，HRW）危機與衝突部門副主任威利（Belkis Wille）透過聲明指出：「非法移民拘留中心的被關押者面臨非人待遇。」

這份報告主要聚焦佛羅里達州（Florida）的3個收容設施，並稱移民只能睡在冰冷的水泥地上，將鞋子當作枕頭。

在報告列舉的案例中，多名戴著手銬和腳鐐，準備遭移送的移民必須雙膝跪地、雙手反綁，「像狗一樣」用嘴去吃保麗龍餐盤中的食物。

遭關押的1名男子表示，他已連續20天無法使用肥皂或水洗手；另1人則說，當局不允許他使用胰島素和氣喘吸入劑等藥物。

還有一些女性移民表示，她們被迫只能在鄰近牢房關押的男性面前上廁所。

報告指出，去年6月以來，全美平均每日拘留移民人數激增40%以上。截至6月中旬，近72%的被拘留者皆無犯罪紀錄。

總部位於紐約的非營利組織「人權觀察」在報告中記錄了17名移民的悲慘經歷。倡導組織「美國移民正義」（Americans for Immigrant Justice）和「南方庇護所」（Sanctuary of the South）也參與相關研究。

報告還指，佛州大沼澤地（Everglades）深處新建了1座被稱為「鱷魚惡魔島」（Alligator Alcatraz）的非法移民拘留中心。川普7月曾親自視察該中心，當時他不僅讚許那裡的惡劣條件，還開玩笑地說，沼澤地的鱷魚就是拘留中心的警衛。

移民 美國 人權

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