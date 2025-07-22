存在「潛在漏洞」...大陸工程師涉處理機密 美國防部緊急清查雲端系統

美國國防部長赫格塞斯日前宣布，對五角大廈的數位生態系統進行緊急審查。之前五角大廈接獲警告，其雲端服務架構存在「潛在漏洞」。

軍聞網站Breaking Defense報導，赫格塞斯（PeterHegseth）18日在社群平台X發布的一段影片中表示：「結果是，有些科技公司一直僱用廉價中國勞工來協助管理國防部的雲端系統。在當今數位環境威脅環伺下，這顯然是不可接受的。」

他另指出，這些潛在資安漏洞「是十多年前歐巴馬政府時期建造的遺留系統」中發現的，強調「國防部必須確保所用的數位系統如銅牆鐵壁般堅不可摧。」

對此，赫格塞斯說明五角大廈正採取行動，確認中國「即刻起不再以任何方式參與我們的雲端服務」，也下令需在「兩週或更短的時間內確保我們發現的問題不會在國防部其他地方發生」。

日前調查新聞網站ProPublica發布一篇報導指稱，與美國國防部簽有數十億美元合約的微軟公司（Microsoft），利用中國工程師來協助管理國防部系統。報告指出，檢查中國勞工工作內容的美國「數位護衛」（digital escort）機制有時缺乏有效監督的技術能力，可能導致國防部某些最「敏感資料」暴露。

根據調查，這些在中國工作的工程師負責處理「影響等級4和5」的資料，僅次於影響等級6的最高機密資訊。據稱，微軟曾向ProPublica回覆，其員工與承包商均遵守「符合美國政府要求和流程」的政策。

微軟通訊長蕭奧（Frank Shaw）在赫格塞斯18日晚間公布審查行動前，於社群平台X宣布微軟正改變政策，確保不再有中國工程師為美國國防部雲端相關服務提供技術支援。

川普總統6月發布行政命令表示：「中華人民共和國對美國政府、私人企業和關鍵基礎設施網絡構成最活躍且持續的網路威脅，俄羅斯、伊朗、北韓和其他破壞美國網路安全的國家也形成重大威脅。」