非裔女子自宅誤殺案 前美警遭判刑33個月

美國肯塔基州前員警漢基森（Brett Hankison）因2020年3月突襲非裔女子泰勒（Breonna Taylor）住家並誤將她擊斃，今天遭法官處以33個月徒刑。

綜合路透社和法新社報導，美國總統川普執政下的司法部先前曾請求法官僅判漢基森服刑1天。

2020年3月13日約莫午夜，26歲的泰勒和男友華克（Kenneth Walker）在住處熟睡，突然聽到門間有聲響，華克以為歹徒入侵，以合法持有的槍枝開槍，一名員警受傷，其他警察於是開了30多槍反擊，泰勒中彈喪命。

這些警察當時是在執行「不敲門搜索令」來逮捕毒販。這項具爭議性的搜索令，無須預先警告即可闖入民宅。

泰勒之死，以及同年5月明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人員警執法過當致死，引發全美各地對於警方對待有色人種方式的種族正義抗議聲浪。

聯邦地區法官詹寧斯（Rebecca Grady Jennings）今天宣判時，批評檢方在本案中做法出現「180度轉變」，還說似乎有政治因素影響了檢方先前所做的建議，即判處漢基森1天徒刑。

根據聯邦判刑指引，這項刑期為33到41個月刑度的低標，但比川普政府司法部尋求的1天刑期重得多。

泰勒的母親巴默（Tamika Palmer）、幾名家屬和泰勒當時的男友華克，都在法庭上請求法官判處最高刑期。

巴默向法官表示：「那一天，我的一部分也被帶走了。您有權讓今天成為真正究責的第一天。」

他們透過聲明表示：「我們尊重法院的裁決，但我們將持續譴責司法部未能堅定捍衛布里歐娜（泰勒）的權利，以及每一位生命被視為無足輕重的非裔女性的權利。」