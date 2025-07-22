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結束應對洛城示威 五角大廈撤700名陸戰隊

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

五角大廈今天宣布，將撤回派到洛杉磯的700名陸戰隊，結束這項備受爭議的軍事部署行動。當時美國總統川普下令軍隊前往當地應對示威。

法新社報導，川普上月下令調派數千國民兵（National Guard）和數百名陸戰隊官兵開進洛杉磯，對付因聯邦掃蕩非法移民所激起的示威。此舉遭民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom）反對。

五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）在聲明中指出，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）「已下令撤回這700名陸戰隊員。當初這項部署傳達的是明確訊號：絕不容無法無天的行為。」

帕尼爾還說：「他們的快速應變、嚴明紀律與存在感強烈，在恢復秩序、維護法治的過程中扮演關鍵角色。」

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）也在社群平台X宣布陸戰隊的撤離，稱軍隊離開是洛杉磯的「另一次勝利」，還說部隊的出現是「不必要的部署」。

五角大廈上週表示，赫格塞斯已下令從洛杉磯撤回2000名國兵，讓部署於洛城的兵力減半，現在陸戰隊也跟著撤離。

川普上個月推動移民執法行動，引發一連串抗爭與動盪。他不僅多次誇大騷亂規模，還派遣國民兵與陸戰隊前往平息騷亂。

當時是1965年以來美國總統首次在違背州長意願下，調動國民兵進駐。

陸戰隊 洛杉磯 五角大廈

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