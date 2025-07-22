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加州人口紅利不再 恐失聯邦眾議院4席次

中央社／ 舊金山21日專電

近期多份研究指出，加州因人口外移、移民人數在川普總統時代下滑，恐在2030年人口普查、重新分配聯邦眾議院席次時，最多失去4個席次；共和黨主政的佛州、德州則各有可能至多增加4席。這個變化將對政治版圖產生影響。

美國聯邦眾議院席次按照各州人口數量分配，憲法要求每10年進行1次全國人口普查，作為重新分配席次的依據。數十年來，這個計算方式對加州有利，加州人口在1950至1990年成長快速，每隔10年席次都會增加，但2020年首次因人口減少導致失掉1席。

近期，全國民主黨選區重劃委員會、非黨派組織「美國選區重劃計畫」、以及紐約大學布瑞南司法中心（Brennan Center for Justice）皆預測，加州在2030年國會席次分配當中，恐再失去至少3席聯邦眾議院席次，布瑞南司法中心更評估將流失4席。

這將使加州政治影響力下降，其他長期傾向支持民主黨的州包括紐約州、伊利諾州、明尼蘇達州也出現這個現象，恐因人口減少失去1至2個席次。

同時間，共和黨票倉如佛羅里達州和德州，可能各增加至多4席。

若依此人口轉變發展，各州政黨傾向也不變的情況下，有利共和黨在總統和國會大選中取得優勢。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，高房價已迫使數十萬人離開加州，當中許多人是搬到了共和黨主政的紅州。布瑞南司法中心民主計畫資深顧問李（Michael Li）表示，這個現象在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間加速。

他補充，加州人在那段時間離開加州，搬到生活成本較低的地方遠距工作。另外，大量嬰兒潮世代也在退休後選擇搬離加州。

此外，向來推動人口成長的移民人數在川普時代也有所下降。

更不利民主黨的是，加州人口在州內民主黨選區縮減最快；2020至2023年間，加州支持共和黨的選區人口增加，反之，支持民主黨的選區人口下滑。

加州州長紐松（Gavin Newsom）正考慮重劃選區；不過，加州的制度設計是由獨立委員會負責這項工作，州長不易干預。

專家認為，吸引居民進到加州是對抗政治影響力下降的方式，隨著企業要求員工重返辦公室，或許在2030年之前，加州還有望扭轉劣勢。

共和黨 民主黨 眾議院

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