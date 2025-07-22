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標普500年底前有望再漲11%？富國證券主管堅定看多

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國紐約證券交易所。 路透
美國紐約證券交易所。 路透

富國證券首席美股策略師哈維（Christopher Harvey）預測，標普500指數今年下半年有望實現兩位數的漲幅，主要由美國科技巨擘帶動。

哈維是目前華爾街最樂觀的分析師之一，他去年12月時就將今年底的標普500指數目標值定在7,007 點，而且堅定定不移。以周一（21日）標普500收在6,305.60點計算，等於還將約11%的上漲空間。

哈維認為，自美股4月低點以來，美國大型科技公司推動指數上漲了27%，而這股動能即使面對美國總統川普變來變去的貿易政策也不會消失，將持續下去。

他周一在彭博電視訪談中說：「我們看到的是，贏家繼續贏下去。超大型公司有更高的利潤，也正在獲得更多市占。人工智慧（AI）是長期趨勢，這股潮流將繼續下去。」

儘管全球充滿不確定性，科技巨頭已經帶動美股這波牛市走了好幾個月。自川普4月9日宣布暫停大多數關稅措施以來，美股科技七雄（Magnificent Seven）的股價已累計上漲42%。

市場上當然有人擔心科技股現在估值過高，但哈維認為，標普500指數成分股高度集中於幾家快速成長的科技公司，以致於一定程度上能免受到較廣範圍經濟變動的影響。目前，光只看輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）和Meta五家公司，就貢獻了超過四分之一的標普500指數走勢表現。

哈維說，「標普500已不再是25年前的樣子，現在的基本面比當年要強得多。指數中的領導企業更具成長性，科技屬性更強，生產力更好，管理層也更純熟。」

根據彭博資訊的數據，標普500整體獲利成長主要來自在AI領域頗有斬獲的受益者。美股科技七雄預期第2季合計獲利將年增14%，而其餘標普500成分股的獲利則預期會是幾乎持平。

哈維在4月股市劇烈波動期間，是極少數堅守樂觀預測的分析師之一。許多同業在市場下跌時急忙下修預期，後來又被迫上調預測。哈維以對科技股韌性的信心，以及對川普政策風格的理解，一直堅持自己的判斷。

他說：「我們已經看過川普1.0的操作模式，我們知道他的風格，就是先極端放話，然後再收回。」

標普500指數周一再創歷史新高，自6月底以來已七次刷新紀錄，顯示即使面對關稅、經濟成長、通膨與聯準會降息等不確定性，市場依然強勁。

哈維承認，市場確實存在風險，諸如白宮對聯準會主席鮑爾的攻擊，以及川普關稅暫停期結束之後將對利率與通膨帶來的影響等等。不過他的看法是，市場的正面因素仍遠超過這些憂慮。

他相信，「我們將開始看到企業併購活動升溫」，「我們也認為聯準會將會降息，基本面良好，消費者方面也沒問題」。

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