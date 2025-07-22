拜登之子記恨父親被迫退選 髒話怒轟喬治克隆尼

美國前總統拜登1年前的今天宣布放棄競選連任，他的兒子韓特在今天發布的訪談中痛批喬治克隆尼，指控這位好萊塢影星帶頭公開要年邁的拜登退出選戰。

在接受獨立記者賈拉漢（Andrew Callaghan）訪問時，韓特（Hunter）毫不遮掩的以F開頭髒字痛批喬治克隆尼（George Clooney）和他身邊的人。賈拉漢的YouTuber頻道擁有300萬名追隨者。

而在接受民主黨全國委員會（Democratic NationalCommittee）前主席哈里森（Jaime Harrison）的播客（Podcast）訪問時，韓特又以S開頭髒字說：「說真的，你覺得美國中部，威斯康辛州綠灣（Green Bay）的選民會他X在乎喬治克隆尼認為該把票投給誰嗎？」

法新社報導，喬治克隆尼去年於選前3個月公開呼籲拜登退選，是第一批高調像拜登喊話的民主黨人士。

當時81歲的拜登已面臨黨內對他健康和心智狀況的質疑聲浪，特別是6月底與當時競爭對手、共和黨籍川普的辯論會上，拜登表現堪稱災難等級。

喬治克隆尼於2024年7月10日投書「紐約時報」，標題直接寫「我愛拜登，但我們需要一位新的候選人」曾獲奧斯卡獎肯定的喬治克隆尼在投書中說，他前一個月在一場好萊塢募款活動中見到總統，形容拜登已不再是2010或2020年的那位政治人物。

喬治克隆尼寫說：「我把他（拜登）視為朋友，我信任他…過去4年期間他贏了許多戰役。」

「但他無法贏得的一場戰役，就是與時間對抗。」

不到兩個星期之後，拜登於去年7月21日宣布退選。

根據今天發部的訪問內容，拜登之子韓特怒氣沖沖的回憶這幾個終結父親數十載政治生涯的事件。

他在賈拉漢的訪問中說：「我他X為何要聽你的？你憑什麼踐踏一個為這國家奉獻了52年的人？然後還決定由你—喬治克隆尼在紐約時報上刊登整版廣告？」