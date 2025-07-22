無預警遭遇B-52轟炸機！美民航機師「激烈」急轉幾乎側傾避免撞機

美國天西航空（SkyWest Airlines）一名機師日前準備在北達科他州邁諾特（Minot）降落時，為閃避一架B-52轟炸機，不得不執行一項「激烈」的機動閃避動作。這位機師事後告訴乘客，沒有人告知當地空域內有B-52轟炸機活動。

今日美國報與BBC報導，這起事件發生在18日。當時，編號「OO3788」的天西航空班機正替達美航空執飛從明尼亞波利斯飛往邁諾特的支線航班，而B-52轟炸機疑似在毫無預警的情況下突然出現在航道中。

乘客格林（Monica Green）接受BBC採訪時表示，飛機當時突然大幅向右急轉，整架機身幾乎側傾。她說：「我整個人面向草地，我們完全不知道發生了什麼事，也不清楚飛機是不是出了狀況，或是接下來還會不會繼續這樣急轉。」她表示，當飛機恢復水平飛行時，機艙內瞬間鴉雀無聲。

從格林拍攝的影像可聽見，飛機降落後，機師走出駕駛艙，親自向乘客說明情況。他表示，當時塔台指示右轉，但當他望向外面時，發現了一架飛機，一開始還以為那只是一架像機場裡其他小飛機一樣的普通飛機，隨後接獲指示左轉，卻「看到那架飛機正朝我們接近，航線幾乎交會。」

機師向乘客表示：「那是軍用飛機，我不知道飛多快，但肯定比我們快很多，我覺得最安全的做法就是就是繞到後面去。所以很抱歉做出那個激烈的機動動作，我自己也嚇了一跳，這種情況完全不正常，我不知道他們為什麼不提前通知我們。」

機師提到，空軍基地裝有雷達可以看到飛機的相對位置，但沒有人說：「嘿，這裡還有一架B-52正在航道裡。」機師並向乘客道歉：「長話短說，這一點也不好玩，但我為此深感抱歉，謝謝大家的體諒。」乘客則報以掌聲。

18 July 2025: #SkyWest Flight 3788, a #Delta Connection from #Minneapolis to #minot, #northdakota had to make an “aggressive maneuver” to avoid a mid-air collision with a U.S. Air Force B-52 bomber, according to the flight’s captain. The incident occurred shortly after the… pic.twitter.com/5Myw7zlNmV — OSINT🌐SITREP (@OSINT_SITREP) 2025年7月21日

由於這架航班由天西航空機組與飛機執飛，達美航空將各方詢問轉交給天西航空公司。天西航空則在致媒體的聲明中，證實航班「已獲塔台放行進場，但因飛行路徑上出現另一架飛機，執行復飛程序。」那架班機最終安全降落，事件正在調查中，美國聯邦航空總署（FAA）與空軍也展開調查。