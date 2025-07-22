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涉竊偵測核彈發射機密 美籍華人工程師認罪

中央社／ 洛杉磯21日綜合外電報導

美國司法部表示，一名在中國出生的美國研究人員今天承認竊取商業機密，其中包括用於偵測核彈發射的技術。

法新社報導，住在加州聖荷西（San Jose）的59歲男性龔晨光（Chenguang Gong，音譯）被控從他曾任職過的研發公司，將超過3600個檔案轉移到個人儲存裝置中。

龔晨光今天在加州中區地方法院對一項竊取商業機密罪名認罪，最重可判10年徒刑。

法院將於9月29日宣判刑期。

美國司法部表示，2011年歸化為美國公民的龔晨光2023年曾短暫在洛杉磯地區一家研發公司擔任工程師。美國司法部並未公布公司名稱。

美國司法部指出，龔晨光下載的檔案含多份藍圖，包括用於偵測核彈發射、追蹤彈道飛彈與極音速飛彈等太空系統的紅外線感測器的藍圖。

此外，他還竊取了讓助美國軍機能探測追熱飛彈並採取反制措施的感測器藍圖。

美國司法部說，龔晨光於2014年至2022年間任職多家美國大型科技公司期間，曾多次申請加入中國政府啟動的所謂「人才計畫」。

美國司法部指出，這些計畫目的在於尋找具「專業技能、能力及尖端科技知識」的人才，以促進中國的經濟與軍事發展。

司法 美國公民 極音速飛彈

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