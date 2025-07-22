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川普新歡換人做！德國商報專欄：現在最愛黃仁勳

中央社／ 柏林22日專電
輝達執行長黃仁勳與川普總統。圖為資料照片。（歐新社）
輝達執行長黃仁勳與川普總統。圖為資料照片。（歐新社）

德媒報導，輝達執行長黃仁勳成為美國總統川普新歡，不僅成功遊說華府批准輝達H20晶片恢復對中國出口，也能在自由派主導的矽谷維持聲譽。這種在分裂政治氣氛中保持影響力的能力，使黃仁勳成為少數可「兩邊通吃」的科技領袖。

德國產經類重要媒體商報（Handelsblatt）近期在「川普觀察」專欄刊載駐舊金山記者索亞雷斯（Philipp Alvares de Souza Soares）的分析，文章以「總統的新寵CEO」為題，描述川普（DonaldTrump）與黃仁勳之間的關係近來達到高峰。

索亞雷斯指出，黃仁勳從過去對政治敬而遠之的工程師，轉變為能在白宮發揮關鍵影響力的科技代表人物，甚至被形容為「川普耳語者」（Trump-Flüsterer），在華府地位超越過去長期扮演類似角色的蘋果執行長庫克（Tim Cook）。

川普今年5月訪問沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh），在一場致詞中公開表示，「謝謝你，Jensen（黃仁勳英文名），Tim Cook沒來，但你來了！」還讚揚有黃仁勳在的美國，令人感到驕傲，稱黃仁勳是自己的朋友。

索亞雷斯分析，過去對政治興趣缺缺的黃仁勳，這回在與川普交際上顯得格外積極，在華府政治圈的崛起令矽谷許多人感到意外。

日前兩人不僅一同慶祝輝達（Nvidia）市值突破4兆美元，川普更在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文強調，「自從實施對中關稅以來，輝達股價上漲47%」，將輝達的表現視為其經濟政績的象徵。

索亞雷斯認為，黃仁勳近期最重要的一場勝利，是成功遊說華府批准輝達H20晶片恢復對中國出口。禁令原本禁止輝達出口AI晶片至中國，黃仁勳持續向川普解釋，此舉只會強化美國競爭對手中國、尤其是華為的實力。

黃仁勳也說服川普陣營中的「AI沙皇」、前科技投資人塞克斯（David Sacks）支持其觀點，最終在7月初白宮訪問期間獲得川普同意。業界估計，禁令解除將為輝達每年新增至少80億美元營收。

與此同時，蘋果執行長庫克則日益失寵。過去被視為白宮座上賓的庫克，現今反遭川普公開批評，顯示矽谷高層在白宮影響力的板塊正在移動。

照理說，在自由派主導的矽谷，與川普關係密切的企業領袖往往會引起反感。索亞雷斯指出，黃仁勳卻是當中的一個例外。

儘管他行事明顯以輝達利益為優先，甚至被視為一名「機會主義者」，黃仁勳以工程師本色、理性說服策略，在川普政府中建立信任，同時也維持他在科技界的正面形象。

相比之下，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）則曾試圖刻意拉近與川普陣營距離，但卻未能獲得川普青睞，反讓人質疑其誠意。

專欄認為，這種在分裂的政治氣氛中保持影響力的能力，使黃仁勳成為當前華府與矽谷之間少數可以「兩邊通吃」的科技領袖。

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