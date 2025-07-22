川普政府公布金恩遇刺檔案 家族憂心損歷史地位

川普政府今天公布美國民權運動領袖金恩博士遇刺案大量檔案，當中包括未曾公開的海外內容。金恩家族憂心當中可能包含遭監控記錄的私生活，恐將損及歷史形象，輿論認為川普此舉有意移轉司法部門公布犯罪富豪艾普斯坦檔案的壓力。

美國國家檔案局（National Archives）21日於官網上載民權運動領袖金恩博士（Martin Luther King Jr.）遇刺案，來自聯邦調查局（FBI）等機構約25萬頁的大量記錄，其中包括探員調查文件、兇手厄爾雷（JamesEarl Ray）友人訪談記錄，及從未公布、厄爾雷外逃後，探員與他國情報機構溝通的內容。

金恩在上世紀60年代發起反種族隔離非暴力抗爭，1963年在華府林肯紀念堂前發表「我有一個夢」演說，是史上最具啟發力與號召力的演講；他隔年獲得諾貝爾和平獎，關注美國涉入擴大中的越戰。1968年4月4日，金恩在田納西州孟斐斯旅館遭暗殺，美國各地出現暴動，兇手厄爾雷（James Earl Ray）經加拿大逃至英國倫敦，隔年被捕。

國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）表示，檔案中包括調查方向討論、FBI調查進度細節、厄爾雷獄中室友訪談等。相關內容未曾數位化公開，僅刪減極少數內容。

金恩遇刺案與1963年總統約翰甘迺迪（John F.Kennedy）、1968年參選總統的羅勃甘迺迪（Robert F.Kennedy），並列為美國1960年代震驚全球的3大政治槍擊案；金恩家族長期質疑調查結果，認為兇手另有其人。

由於檔案數量龐大，各界仍在瞭解是否包含可能損及金恩民權領袖堅毅形象的私生活內容。金恩家族早前對川普政府準備公布表達關切，憂心外界將聚焦於被大量記錄的婚外情與性關係，歷史修正主義者企圖降低金恩領導少數族裔爭取平權的道德定位。

金恩檔案公布同時，美國輿論關切總統川普（Donald Trump）在性犯罪富豪艾普斯坦（JeffreyEpstein）檔案中的內容。紐約時報（New YorkTimes）與華盛頓郵報（Washington Post）均質疑，川普與白宮官員此刻忙著回應公布艾普斯坦檔案的要求，有意藉此轉焦點。

川普就任後簽署行政命令，要求相關機構公布約翰甘迺迪、羅勃甘迺迪與金恩博士遇刺調查檔案。相較於早年陸續公布的甘迺迪兄弟內容與學術研究，金恩案的官方記錄較少全面公開。