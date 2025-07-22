報復艾普斯坦裸女賀函新聞 白宮排除華爾街日報記者採訪川普蘇格蘭行

華爾街日報日前獨家報導，美國總統川普於2003年曾寄送生日賀函給已故「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein），信件上附有裸女圖案。川普對此否認並提告，白宮發言人李維特21日向媒體表示，華爾街日報記者已被排除在川普本周末前往蘇格蘭的隨行採訪團之外。

川普將於25日至29日前往蘇格蘭，期間將造訪坦伯利（Turnberry）和亞伯丁。新聞網站POLITICO報導，華爾街日報白宮記者帕蒂（Tarini Parti）原定在行程最後兩天擔任印刷媒體隨行記者，但白宮今年稍早已取代白宮記者協會，接管記者團的輪值安排，並將帕蒂從此行記者名單中剔除。

儘管帕蒂並非華爾街日報有關艾普斯坦報導的２名記者之一，但李維特在聲明中指出，上訴法院已經確認，華爾街日報或其他任何媒體並不享有在白宮橢圓辦公室、空軍一號或總統私人辦公空間內報導川普的特權。

李維特表示：「鑑於華爾街日報涉及虛假和誹謗行為，將不被列入此次隨行登機的13家媒體之一。全世界每一家新聞機構都希望能報導川普總統，白宮已採取措施，儘可能納入多元聲音。」

華爾街日報發言人拒絕評論，該報華府分社多位記者也拒絕發表評論。白宮發言人並未回應華爾街日報未來是否仍有機會被納入記者團問題，無論是在白宮內或是往後的出訪行程中。

不過，POLITICO指出，若白宮的回應僅止於這一次將華爾街日報記者排除在出訪隨行記者團之外，將比川普政府今年稍早針對美聯社的作法更為克制。美聯社當時宣布，不會將墨西哥灣稱為「美國灣」，白宮則將美聯社記者與攝影記者全面排除在所有記者團名單之外。