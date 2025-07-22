車用晶片大廠恩智浦營收下滑6% 本季財測沒驚喜 盤後重挫5%

車用晶片大廠恩智浦半導體（NXP）公布上季營收下滑6%，且財測令部分投資人失望，反映車用市場疲軟，消息拖累恩智浦股價盤後重挫超過5%。

恩智浦周一（21日）公布，展望第3季，預估營收30.5億至32.5億美元。儘管中間值高於華爾街平均預估，但根據彭博彙編的數據，一些分析師原本預期本季營收超過33億美元。

這顯示恩智浦仍面臨產業動盪。恩智浦逾半營收仰賴車用晶片業務，但汽車產業正受到美國總統川普關稅政策衝擊。這些關稅打亂全球供應鏈，並造成客戶訂單的不確定性。恩智浦的晶片用於汽車、製造、電信與物聯網（IoT）等領域的高速數位處理。

恩智浦股價在周一盤後下跌5.4%；收盤價為每股228.27美元，今年來漲幅接近10%。

回顧上季，恩智浦營收年減6%，達到29.3億美元，大致符合分析師預估。其第3季預測中值顯示，營收將年減 3%。

彭博分析師許建（Ken Hui，音譯）在報告中指出：「第3季的財測可能讓市場失望」，但他也表示這與他原先的預期一致，即公司在面對「市場不確定性」時，讓庫存維持在長期目標以下。

恩智浦執行長席福（Kurt Sievers）對本季持較樂觀的說法，表示將反映「恩智浦核心終端市場改善」。該公司預期剔除特定項目後第3季每股盈餘2.89至3.30美元，分析師原估為3.06美元。

第2季每股盈餘為2.72美元，高於市場預期的2.68美元。

席福曾在4月的財報會議中表示，第2季將是「某種程度上的轉折點」，因為客戶訂單已趨穩。與其他同業一樣，恩智浦也深陷車用與製造業用晶片過剩困境。由於中國大陸以外的電動車需求下滑，車用晶片過剩情況已壓抑整個產業銷售逾18個月。

汽車與工業領域需求疲弱，可能拖累恩智浦及同業英飛凌（Infineon）與意法半導體（STMicroelectronics ）的銷售。上周，雷諾汽車降調今年營業利益預期，原因是競爭加劇及車市下滑；周一，Stellantis則意外公布上半年淨虧損。