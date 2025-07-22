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美眾院通過台灣衝突法案 揭露中共高官資產嚇阻犯台

中央社／ 華盛頓21日專電
美國聯邦眾議院今天口頭無異議通過跨黨派「台灣衝突嚇阻法案」，要求政府在中國對台採取軍事行動時，揭露中共高官在美持有的資金。圖／聯合報系資料照片
美國聯邦眾議院今天口頭無異議通過跨黨派「台灣衝突嚇阻法案」，要求政府在中國對台採取軍事行動時，揭露中共高官在美持有的資金。圖／聯合報系資料照片

美國聯邦眾議院今天口頭無異議通過跨黨派「台灣衝突嚇阻法案」，要求政府在中國對台採取軍事行動時，揭露中共高官在美持有的資金。提案議員強調，腐敗中共菁英的交易及帳戶屆時將被曝光，讓中國人民知曉。

「台灣衝突嚇阻法案」（Taiwan Conflict DeterrenceAct）今年2月由眾議院共和黨黨團會議主席麥克林（Lisa McClain）及民主黨長期友台的資深議員薛曼（Brad Sherman）共同提出，鎖定中共中央政治局常委，及職務涉及台灣的中央委員會成員。

法案要求財政部向國會報告前述官員持有的資金，包括資金總額、資金性質以及相關金融機構名單，並向國會簡報這些資金的取得方式，以及在取得或使用資金過程中是否採用任何非法或腐敗的手段。

法案也授權財長禁止中共官員在美國金融機構動用資金，及規定非機密摘要或部分報告需透過中、英文或財長認為適當的語言，在財政部網站及社群媒體帳號上向公眾公開。

法案另要求財長禁止金融機構與前述官員的直系親屬進行重大交易。

美國國家情報部門今年3月發布「中國共產黨領導階層的財富和腐敗活動」報告指出，即使習近平2012年就任中共總書記後，他的親屬或許已出售若干資產，但習的家族仍持有價值數以百萬美元計的商業利益和金融投資。

「面對中國日益加劇的侵略行為，美國不能掉以輕心」。提案人麥克林今天下午於口頭投票前夕表示，身為密西根州的代表，也就是一個了解製造業、貿易與國際穩定重要性的州，「我深切了解印太和平對美國就業與經濟有多麼關鍵。」

她指出，台灣不只是美國的民主夥伴，也是全球供應鏈中的關鍵角色。從汽車到國防系統等為各種設備提供動力的半導體領域，更是如此。

麥克林說，這項法案傳遞跨黨派的明確訊息：如果北京對台灣發動戰爭，必將有後果。

「我們說的是真正、有針對性的後果，腐敗中共精英的金融交易和海外帳戶將被曝光，並公之於眾，讓中國人民知曉。」

麥克林強調，美方並不是在挑起衝突，而是努力防止衝突發生。嚇阻要具備可信度才能達到最強力度。而此刻，可信度就意味著要通過這項法案。

美國法案必須經參議院、眾議院通過文字一致的版本、送白宮經總統簽署後才完成立法。「台灣衝突嚇阻法案」在上屆會期也獲眾議院無異議通過，但後續未能排入參議院表決期程。

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