川普「星際之門計畫」卡關！ 軟銀與OpenAI意見不合 建設規模大縮水
美國總統川普今年1月上任後，在白宮與OpenAI執行長奧特曼以及日本軟銀集團執行長孫正義共同宣布「星際之門計畫」（Stargate Project），目標是2029年前投資5,000億美元建設AI基礎設施。鴻海（2317）曾傳出篤定能接到多數AI伺服器代工訂單，但該計畫目前進展緩慢，根據美媒報導，迄今未完成任何資料中心交易。
知情人士表示，孫正義與奧特曼在選址等關鍵合作條件上意見不合。儘管雙方在1月承諾將「立即」投入1,000億美元，但如今目標下修為年底前於俄亥俄州建成一座小型資料中心。
與此同時，OpenAI已獨自與甲骨文（Oracle）等業者簽下資料中心協議，三年後起每年支付逾300億美元，總容量4.5GW，接近Stargate年初設定的5GW目標。
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