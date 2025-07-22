美民航機險與B-52轟炸機相撞 機師錄音曝驚魂反應

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

根據美國一架商業航班機師的錄音，他駕駛客機在北達科他州上空飛行時，執行了「激烈操作」，以避免與一架美軍B-52轟炸機相撞。

法新社報導，由美國天西航空公司（SkywestAirline）營運的達美航空編號3788客機（Delta Flight3788）從明尼蘇達州城市明尼阿波利斯（Minneapolis）起飛。

據報導，這架客機在接近北達科他州城市邁諾特（Minot）時，機師看見右側有一架飛機逼近，於是迅速改變航道。

美國空軍未提供這起險些撞機事件的細節，但在「華盛頓郵報」（The Washington Post）引述的聲明中證實，一架B-52轟炸機當時正為北達科他州博覽會（North Dakota State Fair）進行飛行，這場博覽會在邁諾特舉行。

根據這名機師的錄音，他當時告訴乘客：「我不知道他們有多快，但他們比我們快許多，我認為最安全的做法就是繞到它後方飛行。」

這名機師還說：「對於這次激烈操作很抱歉。這讓我驚惶失措，這種情況完全不正常。」

機師 美國 華盛頓郵報

延伸閱讀

濟州航空空難調查指向機師關錯發動機 家屬機師不滿

議員控傅崐萁逼售「理想大地」爆音檔 花蓮副縣長提告結果出爐

印航171空難調查新進展！專家：機長關閉燃油開關

傳印航空難機長情緒不穩！多名同事爆料 外媒曝「本要提早退休」

相關新聞

北京強硬、川普示好 華府大陸鷹派漸失勢

隨著美國總統川普設法於今年稍後訪問中國，白宮對北京的強硬措施已踩煞車，同時在科技管控方面的立場也已改變

IT系統故障致航班停飛後 阿拉斯加航空公司恢復營運

美國阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）昨夜因資訊科技（IT）系統故障，影響公司營運，宣布旗下所有航班停飛...

艾普斯坦檔案延燒 川普不怕：黨內支持度破9成

聯邦司法部處理已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案事件的作法，讓MAGA等右翼人士質疑政府誠信...

辛辛那提反ICE百人示威 15人被捕！警毆手無寸鐵白人畫面曝光

示威群眾17日在連接俄亥俄州與肯塔基州的羅布林大橋(Roebling Bridge)上抗議移民暨海關執法局(ICE)，阻...

WSJ爆祝壽裸女圖…見川普受攻擊 MAGA基本盤再度團結挺川

川普總統面對多次醜聞風暴卻屢仆屢起，已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)事件是最新考驗。「讓美國再...

挺川X平台機器人帳號 因艾普斯坦案黨內爭議「精神分裂」

社交媒體分析公司Alethea及南卡州克萊蒙森大學(Clemson University)的研究人員追蹤到400多個X平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。