美民航機險與B-52轟炸機相撞 機師錄音曝驚魂反應

根據美國一架商業航班機師的錄音，他駕駛客機在北達科他州上空飛行時，執行了「激烈操作」，以避免與一架美軍B-52轟炸機相撞。

法新社報導，由美國天西航空公司（SkywestAirline）營運的達美航空編號3788客機（Delta Flight3788）從明尼蘇達州城市明尼阿波利斯（Minneapolis）起飛。

據報導，這架客機在接近北達科他州城市邁諾特（Minot）時，機師看見右側有一架飛機逼近，於是迅速改變航道。

美國空軍未提供這起險些撞機事件的細節，但在「華盛頓郵報」（The Washington Post）引述的聲明中證實，一架B-52轟炸機當時正為北達科他州博覽會（North Dakota State Fair）進行飛行，這場博覽會在邁諾特舉行。

根據這名機師的錄音，他當時告訴乘客：「我不知道他們有多快，但他們比我們快許多，我認為最安全的做法就是繞到它後方飛行。」

這名機師還說：「對於這次激烈操作很抱歉。這讓我驚惶失措，這種情況完全不正常。」