北京強硬、川普示好 華府大陸鷹派漸失勢

隨著美國總統川普設法於今年稍後訪問中國，白宮對北京的強硬措施已踩煞車，同時在科技管控方面的立場也已改變。

「紐約時報」（The New York Times）報導，中國近年向美方提出的重大要求之一，就是鬆綁對先進人工智慧（AI）晶片的嚴格管控，此措施目的在遏制中國的科技與軍事發展。

川普政府上週允許全球AI晶片大廠輝達（Nvidia）恢復對中國出口H20晶片。

這項禁令的解除與3個月前川普親自禁止H20晶片輸中，並對北京加徵3位數關稅的政策形成鮮明對比。

川普當時的作法引發一場危及經濟的貿易衝突，中國對此採取報復，限制對美國工廠至關重要的礦產與磁鐵出口，影響範圍包括汽車與國防工業。

消息人士表示，H20解禁的決定主要受到川普政府高層的影響，他們認同輝達的觀點，相信出售晶片要比扣住晶片更有利於維護美國的技術領先地位。

隨著礦產與磁鐵等原料供應中斷，川普與其它官員開始接到各企業執行長電話，稱他們的工廠很快將關閉。福特（Ford）、鈴木汽車（Suzuki）和其它公司即因供應中斷而關閉工廠。

川普希望今年稍晚獲邀訪問中國，讓華府對北京的政策更加謹慎。

美中關係變化也恰逢華府內部權力變動。支持管制出口中國技術的官員遭邊緣化，支持科技產業行銷海外的官員則占上風。

川普傾向以談判解決問題，不希望對中國採取強硬的國安立場。美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）與長期批評中國的國務卿盧比歐（MarcRubio）都緊隨總統腳步；但幾個月前，國家安全會議（National Security Council）鷹派人士，因不夠忠誠遭到解職。

鷹派缺席為批評出口管制的白宮AI「沙皇」塞克斯（David Sacks）掃除障礙，讓科技公司擁有更自由的運作方式。輝達執行長黃仁勳在華府展開遊說，促請政界開放AI晶片銷售中國。

黃仁勳認為阻止美國技術進入中國只會適得其反，反而讓中國加快自主研發腳步。他聲稱中國軍方不會使用輝達晶片，同時反駁華府關於中國是對手的共識。他稱中國是「競爭對手」，但「不是我們的敵人」。

川普認為美國企業幾十年來一直被占便宜，而他可以是解決問題的人之一，特別是如果能與習近平直接談判。

川普顧問群已開始擬定策略，準備與中國進行更實質的貿易談判，重點在於開放中國市場，以及今年秋天川普可能的中國行。