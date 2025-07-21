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IT系統故障致航班停飛後 阿拉斯加航空公司恢復營運

中央社／ 西雅圖21日綜合外電報導
美國阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）因資訊科技（IT）系統故障，影響公司營運，宣布旗下所有航班停飛，目前已恢復營運。 美聯社
美國阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）因資訊科技（IT）系統故障，影響公司營運，宣布旗下所有航班停飛，目前已恢復營運。 美聯社

美國阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）昨夜因資訊科技（IT）系統故障，影響公司營運，宣布旗下所有航班停飛，但未說明具體原因。該公司約在3小時後宣布恢復營運。

阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）昨夜告訴路透社：「在太平洋時間20日晚間8時（台灣時間21日上午11時）左右，IT系統故障造成公司營運受影響。我們要求阿拉斯加航空與子公司地平線航空（HorizonAir）的航班全面停飛。」

總部設在西雅圖（Seattle）的阿拉斯加航空公司表示，公司營運直到晚間仍持續受影響；該公司並未進一步說明更多細節。

美國聯邦航空總署（FAA）沒有立即回覆路透社在非上班時間提出的置評請求。FAA的國家空域系統狀態網頁列出所有受阿拉斯加航空及地平線航空航班停飛所影響的目的地。

不過，在太平洋時間20日晚間11時（台灣時間21日下午2時），阿拉斯加航空公司宣布取消航班停飛。

根據阿拉斯加航空集團官網資料，自家機隊擁有238架波音（Boeing）737客機和87架巴西航空工業公司（Embraer）E-175客機，總計325架客機。

上月，該集團旗下夏威夷航空公司（HawaiianAirlines）表示，駭客入侵造成資訊系統部分運作一度中斷。該集團強調仍在評估當時的財損情況。

航班 阿拉斯加 航空公司

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