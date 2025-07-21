阿拉斯加航空突宣布「全面停飛」原因曝！乘客苦等2小時被請下機
紐約時報報導，美國阿拉斯加航空20日晚間宣布旗下所有航班停飛，包括子品牌地平線航空（Horizon Air），原因是軟體系統故障，總計200多架班機受到影響。
根據美國聯邦航空總署（FAA）20日通報，阿拉斯加航空在美東時間晚間11時（台灣21日上午11時）左右，首先要求停飛旗下200多架飛機，隨後擴大至子公司地平線航空的航班。
阿拉斯加航空聲明，目前遭遇IT系統當機影響到運作，「已暫時停飛阿拉斯加航空和地平線航空的所有航班，直至問題解決為止，對於造成旅客的不便深感抱歉」。
截至今年4月，阿拉斯加航空擁有238架波音飛機，地平線航空則擁有45架波音。
根據官網，阿拉斯加航空為全美第5大航空公司，每年接送超過4400萬名旅客，航線遍及5個國家、超過120個目的地。
乘客瓦茲（Grant Watts）表示，他與未婚妻20日晚間搭乘阿拉斯加航空一班停在丹佛國際機場的航班，已在機上等待2個小時，直到晚間10時30分左右才被告知必須下機。
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