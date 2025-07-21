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阿拉斯加航空突宣布「全面停飛」原因曝！乘客苦等2小時被請下機

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
阿拉斯加航空20日晚間無預警宣布全面停飛，原因是遭遇IT系統當機問題。圖為2024年1月18日停在加州聖地牙哥機場的阿拉斯加航空班機。路透
阿拉斯加航空20日晚間無預警宣布全面停飛，原因是遭遇IT系統當機問題。圖為2024年1月18日停在加州聖地牙哥機場的阿拉斯加航空班機。路透

紐約時報報導，美國阿拉斯加航空20日晚間宣布旗下所有航班停飛，包括子品牌地平線航空（Horizon Air），原因是軟體系統故障，總計200多架班機受到影響。

根據美國聯邦航空總署（FAA）20日通報，阿拉斯加航空在美東時間晚間11時（台灣21日上午11時）左右，首先要求停飛旗下200多架飛機，隨後擴大至子公司地平線航空的航班。

阿拉斯加航空聲明，目前遭遇IT系統當機影響到運作，「已暫時停飛阿拉斯加航空和地平線航空的所有航班，直至問題解決為止，對於造成旅客的不便深感抱歉」。

截至今年4月，阿拉斯加航空擁有238架波音飛機，地平線航空則擁有45架波音。

根據官網，阿拉斯加航空為全美第5大航空公司，每年接送超過4400萬名旅客，航線遍及5個國家、超過120個目的地。

乘客瓦茲（Grant Watts）表示，他與未婚妻20日晚間搭乘阿拉斯加航空一班停在丹佛國際機場的航班，已在機上等待2個小時，直到晚間10時30分左右才被告知必須下機。

美國 航班 阿拉斯加

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