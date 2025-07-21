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影／歐巴馬遭指密謀推翻2016年大選！川普轉發AI影片呼應「抓起來」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
川普20日在真實社群轉發AI影片，虛構內容可見前總統歐巴馬遭聯邦調查局探員上銬逮捕，一旁的川普則笑得合不攏嘴。圖/截自@realDonaldTrump在Truth Social
川普20日在真實社群轉發AI影片，虛構內容可見前總統歐巴馬遭聯邦調查局探員上銬逮捕，一旁的川普則笑得合不攏嘴。圖/截自@realDonaldTrump在Truth Social

每日郵報報導，美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）18日公布有關俄羅斯干預2016年美國大選的文件，宣稱這些電子郵件指向前總統歐巴馬，「多年來」密謀透過「捏造與政治化情報」顛覆川普勝選結果。對此，川普20日在真實社群轉發人工智慧（AI）生成影片，似乎喊話逮捕歐巴馬。

根據每日郵報，加巴德18日公布長達114頁文件，聲稱內容顯示歐巴馬政府早知道，沒有跡象顯示俄羅斯曾透過網路「直接」操縱2016年大選。

儘管多數文件遭大量刪節，甚至幾乎全頁塗黑，仍可看出包括前國家情報總監克萊佩（James Clapper）在內的多名高層官員，曾就如何界定與描述俄羅斯的選舉行動展開激烈辯論。

加巴德表示，文件顯示民主黨人選擇忽視事實，甚至推動相反敘事，試圖拉下川普。她呼籲，對所有參與此事的人進行調查並提起刑事訴訟，包括歐巴馬與聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）。

對此，川普似乎持相同看法。他先是在真實社群轉發加巴德與福斯的專訪，接著陸續分享其他相關報導。

20日，川普進一步在真實社群轉發一段影片，這段影片並未搭配文字，畫面先是多位民主黨政治人物，包括歐巴馬、拜登、前眾院議長裴洛西，他們曾經在不同場合宣示「無人凌駕於法律之上」這句話。

接著影片轉換為AI生成內容，畫面中川普與歐巴馬都坐在白宮橢圓辦公室，背景是川普競選招牌歌《YMCA》旋律，隨後歐巴馬被美國聯邦調查局探員逮捕上銬並帶走，坐在一旁的川普則笑得合不攏嘴。最後畫面停格在歐巴馬身穿橘色囚服困處監獄中。

川普此舉也令外媒驚訝，揣測他是否呼應逮捕歐巴馬的說法。

美國總統川普9日在白宮會晤非洲國家領袖。歐新社
美國總統川普9日在白宮會晤非洲國家領袖。歐新社

川普 歐巴馬 美國大選

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