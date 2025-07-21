狂人政治雄心亮紅燈？ 川普面臨三大阻礙

美國總統川普的政治生涯已受惠於選民對華府菁英厭惡、前總統拜登身體狀況、以及華爾街富豪的焦慮，但如今，「淫媒」艾普斯坦的檔案爭議、白宮公布他並非完全健康、及威脅聯準會（Fed）獨立性等議題，卻使他反過來面對這三大阻礙。

在全球首富馬斯克爆料川普也名列艾普斯坦的客戶名單後，引發外界關注川普涉入這項醜聞的程度，但司法部聲稱無證據顯示艾普斯坦曾威脅政治人物、或保有客戶名單，卻引發川普「讓美國再次偉大」（MAGA）基本盤選民不滿，因川普一些高級幕僚曾承諾，會揭露關於這項醜聞的大量新細節，揭發所謂「深層政府」。

華爾街日報（WSJ）報導川普多年前疑似寫了封帶有性暗示的祝壽信給艾普斯坦，川普隨即憤怒地在社群媒體表示這封信假造，更控告WSJ出版商道瓊公司、母公司新聞公司及老闆梅鐸。

此外，網路流傳川普腿部腫脹及手部瘀青的照片，也迫使白宮罕見揭露川普並非完全健康，有慢性靜脈功能不全，但表示這是70歲以上族群常見且良性的疾病。

同時，川普屢次攻擊Fed主席鮑爾，施壓要求降息，被批評有利銀行業者，民主黨也攻擊他支出法案是「劫貧濟富」，華郵揭露川普內閣逾三分之一閣員都持有或投資加密貨幣，在在使川普想宣揚延長減稅法案、通過加密貨幣法案及貿易協商進展的努力，蒙上陰影。