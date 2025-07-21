快訊

世大運／馮翊新獨拿2點 桌球男團過中國高牆奪隊史首金

狂人政治雄心亮紅燈？ 川普面臨三大阻礙

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統川普 （路透）
美國總統川普 （路透）

美國總統川普的政治生涯已受惠於選民對華府菁英厭惡、前總統拜登身體狀況、以及華爾街富豪的焦慮，但如今，「淫媒」艾普斯坦的檔案爭議、白宮公布他並非完全健康、及威脅聯準會（Fed）獨立性等議題，卻使他反過來面對這三大阻礙。

在全球首富馬斯克爆料川普也名列艾普斯坦的客戶名單後，引發外界關注川普涉入這項醜聞的程度，但司法部聲稱無證據顯示艾普斯坦曾威脅政治人物、或保有客戶名單，卻引發川普「讓美國再次偉大」（MAGA）基本盤選民不滿，因川普一些高級幕僚曾承諾，會揭露關於這項醜聞的大量新細節，揭發所謂「深層政府」。

華爾街日報（WSJ）報導川普多年前疑似寫了封帶有性暗示的祝壽信給艾普斯坦，川普隨即憤怒地在社群媒體表示這封信假造，更控告WSJ出版商道瓊公司、母公司新聞公司及老闆梅鐸。

此外，網路流傳川普腿部腫脹及手部瘀青的照片，也迫使白宮罕見揭露川普並非完全健康，有慢性靜脈功能不全，但表示這是70歲以上族群常見且良性的疾病。

同時，川普屢次攻擊Fed主席鮑爾，施壓要求降息，被批評有利銀行業者，民主黨也攻擊他支出法案是「劫貧濟富」，華郵揭露川普內閣逾三分之一閣員都持有或投資加密貨幣，在在使川普想宣揚延長減稅法案、通過加密貨幣法案及貿易協商進展的努力，蒙上陰影。

美國 川普 加密貨幣

延伸閱讀

川普關稅協議真有效？他搬歷史證據：今天簽約明天毀約

美韓最快下周再協商！川普對南韓祭25%關稅 美前官員估「最多降至15%」

川普警告奏效？克宮稱「普亭願朝達成烏克蘭和平協議邁進」 但以實現目標為主

川普撤換Fed主席風聲再起！傳貝森特私下建議「勿開除鮑爾」 理由曝光

相關新聞

艾普斯坦案爭議延燒 川普卻自稱在黨內和MAGA派各民調支持度破9成

美國總統川普政府近期處理已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞案作法引發軒然大波，連他自己的基本盤「讓...

美國家情報總監 喊辦前朝CIA局長

美國國家情報總監加巴德十八日指稱，已將歐巴馬政府竄改有關俄羅斯干預美國總統大選的全部文件移交美國司法部，要追究中情局（CIA...

美財長勸川普別開除鮑爾 貝森特直言有法律、政治障礙

在川普政府許多官員陸續對聯準會（Fed）主席鮑爾猛烈開砲之際，知情人士透露，美國財政部長貝森特近日私下勸諫川普不該罷黜鮑...

市場預期 沃勒接任Fed主席機率高

彭博資訊最新訪調顯示，多數投資人預期美國聯準會（Fed）主席鮑爾將能掌舵到明年5月任期屆滿，且認為在目前四位熱門接任人選...

狂人政治雄心亮紅燈？ 川普面臨三大阻礙

美國總統川普的政治生涯已受惠於選民對華府菁英厭惡、前總統拜登身體狀況、以及華爾街富豪的焦慮，但如今，「淫媒」艾普斯坦的檔...

還有很多未知資訊？專家稱艾普斯坦案大陪審團證詞「只是檔案冰山一角」

美國司法部18日應總統川普指示，以及配合廣大的公眾利益，宣布要求法院公開艾普斯坦案大陪審團證詞。然而，前聯邦檢察官、美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。