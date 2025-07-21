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市場預期 沃勒接任Fed主席機率高

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

彭博資訊最新訪調顯示，多數投資人預期美國聯準會（Fed）主席鮑爾將能掌舵到明年5月任期屆滿，且認為在目前四位熱門接任人選中，以Fed現任理事沃勒的信譽最高。沃勒已表示若總統川普要求，他願意接任，但還沒獲得川普的接觸。

彭博Markets Pulse在17-18日訪調146位市場人士的結果顯示，81%受訪者預料主席鮑爾將能在位到明年5月任期屆滿。訪調顯示，若鮑爾在任期屆滿前去職，32%交易商表示將拋售美元，45%表示美債殖利率曲線會更陡（長債殖利率大幅上升），16%表示將購買黃金，8%表示將買進比特幣。

一些交易商雖仍不確定若鮑爾去職將造成多大傷害，卻同意美國長債及美元將受傷最重，美債殖利率曲線將更陡。德意志銀行估美30年期公債殖利率將漲逾40個基點，美元將貶值4-6%。

美國聯準會 殖利率

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