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美財長勸川普別開除鮑爾 貝森特直言有法律、政治障礙

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
儘管美國總統川普始終想罷黜Fed主席鮑爾（中），財長貝森特（左）仍勸諫力阻，以免引起不必要的市場波瀾。（美聯社）
儘管美國總統川普始終想罷黜Fed主席鮑爾（中），財長貝森特（左）仍勸諫力阻，以免引起不必要的市場波瀾。（美聯社）

川普政府許多官員陸續對聯準會（Fed）主席鮑爾猛烈開砲之際，知情人士透露，美國財政部長貝森特近日私下勸諫川普不該罷黜鮑爾，理由是此舉有其實際法律與政治障礙，也會引發經濟與市場風險，且Fed似乎準備在今年降息，開除鮑爾會引發沒必要風波。

美國總統川普已屢次批評鮑爾不願降息，多次威脅罷黜鮑爾的Fed主席職務，上周還向共和黨籍國會議員提出開除鮑爾的想法，一度撼動美國股匯市，但川普隨後澄清，除非鮑爾涉及舞弊，否則不會開除他，形同支持他的盟友針對Fed總部翻修爭議，持續對鮑爾施壓。

知情人士指出，川普會從罷黜鮑爾的想法退縮，是因閣員警告會引發混亂的法律戰。美國媒體4月曾報導，在川普公開考慮攆走鮑爾時，貝森特和商務部長盧特尼克建議川普別這麼做。

在最近這次事件中，貝森特告訴川普，如果在鮑爾任期結束前將其解僱，他可能會提告，而且訴訟有可能拖到春季，反正鮑爾的任期也將在明年春季屆滿。

川普的顧問也坦承，即使遭拔除的鮑爾未提出法律挑戰，也可能造成Fed長期領導真空，因為參議院常在8月休會，無法保證能迅速確認繼任者。此外，根據現行法律，Fed主席出缺，由副主席履行其職責，而現任副主席傑佛森（Philip Jefferson）既是拜登任命、也是鮑爾的盟友。

川普的顧問坦承，川普解僱鮑爾面臨金融市場和實際障礙的阻礙，可能反而陷入雙輸局面，既要承擔市場負面反應的成本，又無法立即影響貨幣政策。

而且，貝森特認為，由於經濟表現良好，市場對川普總統的政策反應正面，Fed官員也已暗示可能在年底前兩度降息，沒必要解僱任期只剩十個月的鮑爾。

除了眼前的障礙，貝森特還提醒川普，明年初就可在Fed安插一、兩個職缺，因為現任理事庫格勒的任期將於明年1月屆滿，鮑爾主席任期將於同年5月結束。

美國 川普 Fed

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