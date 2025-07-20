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艾普斯坦案爭議延燒 川普卻自稱在黨內和MAGA派各民調支持度破9成

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普18日和共和黨籍聯邦參議員在白宮國宴廳共進晚餐，期間發表談話。美聯社
美國總統川普18日和共和黨籍聯邦參議員在白宮國宴廳共進晚餐，期間發表談話。美聯社

美國總統川普政府近期處理已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞案作法引發軒然大波，連他自己的基本盤「讓美國再次偉大」（MAGA）都質疑政府做法。然而，美國CNN報導，川普20日在自家社群媒體平台「真實社群」（truth social）發文表示，自艾普斯坦一案被揭露以來，自己在共和黨黨內及MAGA派的支持度大幅上升。

川普寫道：「自艾普斯坦騙局被激進左派民主黨人和純粹的『麻煩製造者』揭露以來，我在共和黨黨內和MAGA派的民調數字大幅上升。各種民調支持度來到90%、92%、93%和95%，都創下共和黨紀錄。我的大選支持率也是有史以來最高！人們喜歡堅固的邊境，還有所有我做過的其他事。天佑美國。讓美國再次偉大！」

不過，CNN稱無法獨立核實這項說法。

美國 川普 共和黨

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