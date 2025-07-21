美國家情報總監 喊辦前朝CIA局長

美國國家情報總監加巴德十八日指稱，已將歐巴馬政府竄改有關俄羅斯干預美國總統大選的全部文件移交美國司法部，要追究中情局（ＣＩＡ）前局長布瑞南及聯調局（ＦＢＩ）前局長柯米的叛國罪嫌。美媒Politico十九日報導稱，這是川普政府打擊批評川普人士的最新例證。

加巴德聲稱，這是向「川普總統、總統家人及美國人民負責」、「無論多有權勢，任何參與這種陰謀的人，都要依法律最大程度進行調查和起訴，以確保類似事件不會重演」。司法部則婉拒置評加巴德的這番言論。

川普政府常針對批評總統的人士，一直試圖對二○一六及二○二○年大選重啟訴訟。前情報官員致力調查克里姆林宮可能試圖對美國介選，因此遭川普數度批評。川普另譴責柯米帶頭做針對他的「腐化又邪惡政治獵巫」。

川普已剝奪民主黨籍前總統歐巴馬及拜登的重要官員安全通行證，並矢言偵辦他視為敵人的公眾人物。

川普第一任時，克萊伯斯擔任網路安全與基礎設施安全局局長，但其駁斥川普指控二○二○年大選結果遭「偷走」的說法，一月回任的川普即在四月下令調查他。

民主黨籍聯邦眾議員海姆斯譴責加巴德炒冷飯，重啟十年前針對歐巴馬政府的不實說法，以「轉移焦點」。

海姆斯說，加巴德沒根據就指控他人叛國，很不幸此舉在川普政府中竟司空見慣，但這些指控的殺傷力和令人無法接受的程度卻一點也不減。