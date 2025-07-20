還有很多未知資訊？專家稱艾普斯坦案大陪審團證詞「只是檔案冰山一角」

美國司法部18日應總統川普指示，以及配合廣大的公眾利益，宣布要求法院公開艾普斯坦案大陪審團證詞。然而，前聯邦檢察官、美國CNN法律分析學者侯尼格（Elie Honig）表示，任何這種閉門作證的證詞都只占「整個檔案的極小部分」。

侯尼格表示：「它不會包含電話記錄、飛航記錄、錄影監控、透過搜索令查獲的任何東西、竊聽獲得的東西、銀行記錄和財務記錄。」

侯尼格解釋，證人通常更常在大陪審團之外作證，例如向檢方或聯邦調查局（FBI）作證。

大陪審團資訊屬於秘密，且包含機密資訊。政府將必須向法官提出理由，說明此案符合可向大眾公開的例外狀況。

CNN首席法律事務記者寶拉．里德（Paula Reid）表示，司法部主張這是為了提高艾普斯坦案透明度付出努力，公布這位聲名狼藉的金融家相關檔案符合大眾利益。她說：「實現此事希望不大。法官會需要花些時間處理，將可能需要其他利害關係人，如受害者和控告者，評估此舉的潛在影響。」