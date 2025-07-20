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「被退休潮」席捲美國 這群55+老將如何為自己創造新工作

商業周刊／ 撰文者：陳育晟 編譯
職場情境示意圖。圖／Ingimage
職場情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

美國退休不再是理所當然的終點線。隨著年齡歧視、數位落差與經濟壓力交織，許多高齡勞工在職涯尾聲遭逢裁員，面臨再就業困難與收入減少的雙重挑戰。在極端分化的退休現實中，一場攸關高齡生計與尊嚴的考驗正在展開。

過去，在美國退休總和頤養天年劃上等號，但如今受到年齡歧視、薪資期待偏高，以及越來越多職缺需要數位技能熟練人才，導致不少美國高齡族群在職涯後期遭受裁員或接受資遣方案。

華爾街日報》分析，對這些人而言，退休之路往往顛簸難行，工作與退休界線也日益模糊，成為聯邦政府、民間企業在目前的裁員潮中令人關注的議題。

顧問公司FTI Consulting經濟學家凱希爾（Kevin Cahill）指出，和主動離職者相比，年長時遭到裁員的人轉行機率較低。

美國勞動部今年7月初發布的最新調查就顯示，55～64歲族群從失業到再就業平均需要近26週，而25～34歲的年輕族群只需要19週。

凱希爾參與撰寫，並即將發表的研究也指出，年長者就算找到工作，平均薪資也會下滑11％。

美國明尼蘇達州卡爾頓學院（Carleton College）教授涅羅比絲（Annette Nierobisz）、加拿大安大略省威爾弗里德・勞里埃大學（Wilfrid Laurier University – Waterloo）教授邵丘克（Dana Sawchuk）投書《華爾街日報》，指出晚年失業的工作者，有一群人因長期失業，導致他們連住房、食物等基本必需品，都難以負擔。

因此，財務管理諮詢公司Arsenal Financial建議，晚期失業者必須評估失業後的財務狀況，職涯轉型期間制定預算、管理開支，並採取重振旗鼓策略，不僅要持續探索新的職業機會，也要利用人脈建立商業合作關係，並透過技能發展、教育提高就業能力，才能讓失業後的日子不夕瞬間變調。

有另一群人，財務無虞，但心態轉變得快，將高齡失業後的生活過得一樣精彩。

曾任美國銀行（Bank of America）退休研究部門主管的克萊恩（Kevin Crain），現年64歲，原本打算工作到65歲，卻在2023年得到「提前退休」機會，儘管有些失望，但他很快就重整旗鼓，開啟人生第二曲線。

除了擔任兼職有給職顧問，他也在一個提倡退休金的協會擔任董事，更為兩家關注高齡化的非營利組織、兩家他投資的新創企業提供免費諮詢服務，如今年收入約11萬美元（約新台幣323萬元），約是他退休前薪資的八成。目前他和太太蕾貝卡（Rebecca Crain）淨資產約500萬美元，每天仍維持工作5小時習慣，剩下時間用來健身、閱讀。

當退休不再是人生終章，而是另一場重新出發的考驗，社會制度與企業責任亟需重新思考。從財務準備到心理建設，高齡工作者的「第二曲線」不能只靠個人硬撐，而應成為政府政策、職場文化與資源配套共同支持的重點工程。唯有如此，才能打造讓每個年齡層都有價值、能持續貢獻與被尊重的職場環境。

資料來源：WSJ、BLS

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文「被退休潮」席捲美國，這群55＋老將如何為自己創造新工作

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