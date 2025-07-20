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川普撤換Fed主席風聲再起！傳貝森特私下建議「勿開除鮑爾」 理由曝光

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
美國總統川普（左）一直想要撤換聯準會主席鮑爾（右），但美國財長貝森特建議川普別這麼做，因為此舉有其現實法律、政治障礙以及經濟、市場風險。路透
美國總統川普（左）一直想要撤換聯準會主席鮑爾（右），但美國財長貝森特建議川普別這麼做，因為此舉有其現實法律、政治障礙以及經濟、市場風險。路透

知情人士透露，美國財政部長貝森特日前私下向川普總統建議不應罷黜聯準會Fed）主席鮑爾，理由是此舉有其實際法律與政治的障礙，以及對經濟與市場造成的風險。

知情人士說，貝森特認為，沒有必要解僱任期只剩下十個月的鮑爾，因為經濟表現良好，市場對川普總統的政策反應正面。他還提醒川普，Fed官員已暗示可能在年底前兩度降息。

過去幾個月來川普想撤換鮑爾的傳言一直甚囂塵上，上周再度成為關注焦點。川普曾多次抱怨Fed需降息以降低聯邦的債務支出。一名白宮高級官員上周三說，川普在最近一次會議向共和黨議員暗示，可能很快就會解僱鮑爾，但當天稍晚川普告訴記者他不打算這麼做。

要鮑爾提前去職的說法一度擾亂金融市場，許多投資人認為，因政策爭議而試圖撤換央行官員可能削弱央行的獨立性，或是削弱央行在必要時採取不受歡迎措施以維持低通膨的權力。

美國媒體4月曾報導，在川普公開考慮攆走鮑爾時，貝森特和商務部長盧特尼克建議川普別這麼做。在最近這次事件中，貝森特告訴川普，如果在鮑爾任期結束前將其解僱，他可能會提告而且訴訟有可能拖到春季，反正鮑爾的任期也將在明春屆滿。

川普身邊的顧問承認，即使遭拔除的鮑爾未提出法律挑戰，也可能造成Fed長期領導真空，因為參議院通常在8月休會，無法保證能迅速確認其繼任者。此外，根據現行法律，聯準會主席出缺，由副主席履行其職責，而現任副主席傑佛森（Philip Jefferson）既是拜登任命、也是鮑爾的盟友。

川普的顧問承認，金融市場和實際障礙阻礙川普解僱鮑爾，因為此舉可能會讓川普陷入雙輸的局面，白宮既要承擔市場負面反應的成本，又無法立即影響貨幣政策。

除了眼前的障礙之外，貝森特還告訴川普明年初就可在聯準會安插一兩個職缺，因為現任理事庫格勒的任期將於明年1月結束，而鮑爾的主席任期將於同年5月結束。根據媒體報導，川普一直在考慮於9月前宣布接替鮑爾的人選，提前宣布繼任者或許可滿足川普更迅速影響利率政策的願望，又不會因為試圖罷黜鮑爾而引發可能的混亂。

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