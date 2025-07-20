「永恆加州」神秘購地曾遭疑中國介入 將建科技製造園區

美國振興製造業之際，一家名為「永恆加州」的公司近日宣布在北加州索拉諾郡打造「全美最大高科技製造園區」，專門提供給國防、機器人、航太產業使用，不過其神秘購地過程曾引發反彈，被質疑有中國介入。

2023年，永恆加州（California Forever）公司的神秘購地案引發全美關注。該公司透過子公司Flannery Associates、自2018年起在舊金山與沙加緬度間的索拉諾郡（Solano County）持續收購大片農地，直至媒體關注才對外公開其近似烏托邦的計畫。

當時在輿論關注下，永恆加州公司網站迅速上線，創辦人兼執行長斯拉米克（Jan Sramek）向媒體闡述，購地是為打造一座新市鎮，提供可負擔住房和創造就業。

不過，這項開發案遭致反彈聲浪，除了環境破壞方面的考量，還曾引發國安疑慮。

由於數年私下購地的過程十分神秘，加上土地緊鄰「曲維斯空軍基地」（Travis Air Force Base），包括紐約時報（New York Times）、華爾街日報（WallStreet Journal）等媒體都曾質疑是否有外國勢力、中國政府介入。

選區涵蓋索拉諾郡的民主黨籍聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi）被美國廣播公司新聞網（ABCNews）問及此問題時，表示「我有理由感到擔憂」。他呼籲「美國外來投資審查委員會」（CFIUS）調查，因為外資經由有限公司進入美國的情況非常普遍。

● 永恆加州公司操盤手斯拉米克

永恆加州公司背後操盤手斯拉米克現年38歲，在捷克出生，曾就讀英國劍橋大學、倫敦政經學院（LSE）。2011年，他離開高盛集團，從倫敦到舊金山；在2017年成立永恆加州前，曾創辦過幾家科技公司，並在購地計畫進行到一半時取得美國公民身分。

據美國媒體POLITICO報導，成長於後蘇聯時代的斯拉米克，強調自己來自藍領階級，自小便對加州產生憧憬，曾說過：「過去100年來，現代世界基本上是在加州打造出來的，這也意味著它是依照加州的價值觀所建構的。」他希望延續這股力量。

在外界強烈質疑下，斯拉米克才表示，永恆加州公司97%資金來自美國投資人，另外3%資金來自英國和愛爾蘭投資人，並否認有任何來自中國的資金。

● 矽谷富豪集資購地 居民憂推升物價

隨著這項爭議計畫曝光，美國多家媒體也陸續揭露，參與永恆加州公司計畫的一線投資人有領英（Linked In）共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）、紅杉資本（Sequoia Capital）前合夥人毛瑞茲（Michael Moritz）、及蘋果公司創辦人賈伯斯（Steve Jobs）遺孀蘿琳（Laurene Powell Jobs）。

其他知名科技界人士還包括Meta董事、美國總統川普（Donald Trump）支持者安德立森（Marc Andreessen）、前GitHub執行長佛里曼（Nat Friedman）等人。

矽谷富豪的介入也引來當地居民排斥。在一場小型聽證會上，一名男子曾對斯拉米克說：「你是打算讓一群科技人士入住這座城市，然後把生活成本推到天花板嗎？」

● 從烏托邦到全美最大高科技製造園區

永恆加州公司的計畫從開始就爭議不斷，目前總持有土地達5萬至6萬英畝（約2萬到2萬4000公頃）。面對反彈聲浪，公司調整策略，撤回變更土地用途的公投案，改採依法執行相關程序，以取得最終的核准開發許可，同時朝向「高科技製造園區」發展。

7月17日，永恆加州公司在底特律宣布了新計畫，指出未來將在新市鎮內打造一處全美最大製造園區，專門提供給國防、能源、機器人、航太及交通運輸等產業使用。

斯拉米克在社群平台X推文表示，要讓「加州設計，加州製造」再次發光。

他寫道，「矽谷靠著硬體打響名號，但我們把製造業外包到中國，破壞了這個模式。如今，主導著無人機與機器人領域的是深圳與廣州。」順應川普要的美國製造願景。

這項計畫宣布的時機正值美國致力將製造業帶回國內之際，為了招商，永恆加州公司聲稱，凡是在這個「索拉諾製造廠」打造廠房設施的企業，都能在90天內或更短時間內取得開發許可。不過，外界對此計畫仍抱持諸多疑慮，後續發展備受關注。