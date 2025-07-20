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好萊塢夜店外駕車衝撞釀30傷 犯嫌遭毆被拘留

中央社／ 洛杉磯19日綜合外電報導

美國洛杉磯警方指出，好萊塢1家夜店外今天凌晨發生汽車衝撞人群事件，造成至少30人受傷，肇事犯嫌拉米雷斯被民眾拖出車外圍毆並受到槍擊，警方已將他拘留。

洛杉磯警察局（LAPD）發言人賽凡泰斯（Rosario Cervantes）告訴法新社說，29歲犯嫌拉米雷斯（Fernando Ramirez）遭控涉嫌使用致命武器攻擊他人。

拉米雷斯在事件中受槍傷後，正在當地醫院「接受手術」。

洛杉磯警察局指揮官卡蘭沙（Lillian Carranza）告訴當地新聞台KCAL：「他不能離開，已被洛杉磯警察局拘留。」

美國媒體報導，拉米雷斯先是被趕出位於東好萊塢（East Hollywood）的佛蒙特好萊塢夜店（Vermont Hollywood），之後就駕車蓄意衝撞人群。

警方詳細說明，這起衝撞事件發生在約凌晨2時，肇事車輛據信為一輛日產（Nissan）Versa轎車，事發後拉米雷斯被民眾拉出車外，混亂中遭人圍毆攻擊。

賽凡泰斯說，當局仍在追捕一名槍手，他趁亂開槍打傷拉米雷斯，然後徒步逃離現場。

100多名消防員趕到事發現場。卡蘭沙說：「有30名受害者，其中18名女性、12名男性，年齡在25歲到30歲出頭之間。」

當局表示，其中7人情況危急，6人傷勢嚴重，10人受輕傷，另有7人不顧醫生建議自行出院。

警察 洛杉磯 好萊塢

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