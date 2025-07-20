美國將收取「簽證誠信費」 適用非移民簽證入境者

根據川普政府推行的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）條文規定，入境美國的外國旅客將被要求繳交至少250美元的「簽證誠信費」，適用所有以「非移民簽證」入境的旅客。目前尚不清楚這項措施何時開始實施。

美國財經媒體CNBC昨天報導，「大而美法案」條文規定，入境美國的旅客將被要求支付新的「簽證誠信費」（visa integrity fee），這是其他簽證費用以外的費用；在符合規定的情況下，可申請取回這筆款項。

在美國2025財政年度（2024年10月1日至2025年9月30日）期間，「簽證誠信費」至少為250美元（約新台幣7358元），但根據法律條文，國土安全部長有權將費用定得更高。這項費用也會依通膨進行調整。

報導指出，這項新措施適用所有需要以「非移民簽證」入境的旅客，包括觀光客、商務旅客及國際學生等。費用於簽證核發時繳交，因此，被拒簽者將不會被收取這筆費用。

根據規定，若要取回「簽證誠信費」，申請人必須遵守簽證條件，包括「不得從事未經授權的工作」，以及不得逾期停留超過5天。退款將在簽證到期後進行。

目前還不清楚新措施何時開始實施，也還不清楚旅客如何支付這筆費用。國土安全部一名發言人回覆CNBC詢問時表示，「在實施簽證誠信費之前，需要跨部會協商」。

此外，「大而美法案」還將「I-94表格費用」由6美元增加至24美元。任何需要提交I-94入境與離境表格記錄者，都需支付這項費用。

這些新措施是美國準備於2026年舉辦多項重大活動之際推出，包括美國建國250週年慶祝活動，以及世界盃足球賽的部分賽事。

在「大而美法案」通過之前，美國旅遊協會（US Travel Association）會長費里曼（Geoff Freeman）曾肯定法案對美國基礎建設、航空交管及邊境安全的貢獻。

但他也說，對旅遊流程的明智投資，卻伴隨對外國旅客徵收「愚蠢的」新費用，這令人「更難以接受」。